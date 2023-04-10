美股偏軟　道指跌52點　納指挫逾1%

美股經歷長周末後復市，3大指數周一早段偏軟，道指跌52點，至33,432點；標指跌24點，至4,080點；以科技股為主的納指跌137點，至11,950點。

本周三公布的通脹數據，以及即將出爐的銀行股業績為美股焦點所在。盛寶金融市場策略師Charu Chanana指出，上周五美股休市，並未反映當日公布的非農就業數據，市場押注聯儲局繼續在5月加息的機率接近70%。她又提醒，地緣政治方面的風險仍是市場關注的重點之一。

對於近期美國股市的反彈，多數分析都認為與基本因素無關。貝萊德全球首席投資策略師李薇亦認為，科技股的升勢有點過頭，並解釋指經濟衰退的風險導致市場對未來有減息預期，推動了近期科技股的反彈。

數據亦顯示，今年以來標指的升幅之中，有90%來自20隻成分股，主要是大型科技公司，包括無廠半導體公司英偉達(Nvidia)、Facebook母公司Meta等，顯示市場正處於「過度集中」的階段。整體而言，年初迄今標指所有成分股的市值累計增長了2.36萬億美元，20隻成分股貢獻了其中2.05萬億美元。

有分析指出，鑑於市場目前的形勢，投資者正尋找更為「安全和舒適」的目標，而大型科技公司似乎是在當前環境中比較合適的選擇。加息預期降溫也讓科技股成為了主要受益者。野村分析師Charlie McElligott表示，許多在去年遭受重創、但在美國股指中佔主導地位的股票，如今「在劇烈的利率預期調整後，股價持續飆升」。

另外，硅谷銀行(SVB)倒閉之後，有投資者提起訴訟，控告負責審計的畢馬威，以及作為證券承銷商的高盛、摩根士丹利、美國銀行等，指這些被告涉嫌發表誤導聲明陳述「歪曲了SVB的資產負債表健康度、資金流動性，以及市場地位」。訴訟又指，SVB高層、審計師及承銷商低估並隱瞞了SVB面臨的風險。