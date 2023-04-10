大成生化折讓3成向創始人出售大成糖業47%持股
2023年04月10日 21:37
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大成生化(00809)與大成糖業(03889)宣布業務重組。通告指，大成生化向創始人孔展鵬及王鐵光出售大成糖業約47%的已發行股本，涉及4,307.79萬元，等於每股0.06元，比上周四(6日)收市價折讓約30%，事成後於大成糖業的權益將降至17.04%；同時大成糖業會向大成生化出售旗下帝豪結晶糖及帝豪食品全部權益，各涉資1元人民幣。
此外，大成糖業與孔、王訂立可換股債券認購協議，向兩人發行可換股債券，按初步轉換價每股轉換股份0.1元，本金總額為1.2億元人民幣，所得資金一半錦州建行貸款首期還款，其餘一半用於籌備錦州生產設施復產，如與試運行及採購原材料有關的開支。若他們悉數行使轉換權外，大成生化於大成糖業的股權將進一步減少至約8.96%。
孔、王首先要對大成糖業提出全面要約，作價一樣是每股0.06元。要約結束後，他們擬繼續經營大成糖業現有主要業務，以及其上市地位，並將檢討大成糖業現有主要業務及財務狀況，以制定大成糖業集團未來業務發展的業務計劃及策略。
視乎檢討結果，他們可探索其他商業機會，並考慮是否適合進行任何資產出售、資產收購、業務合理化、業務剝離、集資、業務重組及╱或業務多元化，以提升大成糖業集團的長期增長潛力。