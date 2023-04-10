大成生化折讓3成向創始人出售大成糖業47%持股

此外，大成糖業與孔、王訂立可換股債券認購協議，向兩人發行可換股債券，按初步轉換價每股轉換股份0.1元，本金總額為1.2億元人民幣，所得資金一半錦州建行貸款首期還款，其餘一半用於籌備錦州生產設施復產，如與試運行及採購原材料有關的開支。若他們悉數行使轉換權外，大成生化於大成糖業的股權將進一步減少至約8.96%。

孔、王首先要對大成糖業提出全面要約，作價一樣是每股0.06元。要約結束後，他們擬繼續經營大成糖業現有主要業務，以及其上市地位，並將檢討大成糖業現有主要業務及財務狀況，以制定大成糖業集團未來業務發展的業務計劃及策略。

視乎檢討結果，他們可探索其他商業機會，並考慮是否適合進行任何資產出售、資產收購、業務合理化、業務剝離、集資、業務重組及╱或業務多元化，以提升大成糖業集團的長期增長潛力。