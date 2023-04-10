長假外遊潮促新盤淡靜　過去4日僅售65伙見十年最低水平

大批市民趁長假期「報復式外遊」，新盤市場4日(7至10日)內僅暫錄約65宗成交，為2013年一手住宅新例實施後、10年來成交量最低的復活節長假。

●大埔白石角朗濤連天台戶售2,656萬元

●紅磡必嘉坊．迎匯4日連沽7伙

●何文田站瑜一第1B期兩伙取消交易戶重新沽出

華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，周一(10日)重新售出兩伙早前取消交易的單位，成交金額總涉2,727.2萬元。包括3B座27樓C室，實用面積464方呎，兩房間隔，原本於上月底以1,400.34萬元沽出，呎價約30,180元，惟交易期後被取消，今日再以相同價錢獲得承接。

另一伙為3B座20樓B室，實用面積459方呎，兩房單位，原本於上月以1,304.24萬元沽出，取消交易後，最新以1,326.86萬元重新賣出，最新呎價約28,908元。

●旺角利奧坊‧壹隅兩房930萬元沽

●將軍澳海茵莊園4日賣出9伙

●粉嶺北ONE INNOVALE一房呎價約14,088元

●油塘朗譽一房呎價約18,404元

●屯門帝御‧嵐天一房售539萬元

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，最新錄得位於6座10樓3室的成交，單位實用面積324方呎，一房間隔，以成交價539.41萬元計，呎價約16,648元。