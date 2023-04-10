長假外遊潮促新盤淡靜 過去4日僅售65伙見十年最低水平
2023年04月10日 22:33
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大批市民趁長假期「報復式外遊」，新盤市場4日(7至10日)內僅暫錄約65宗成交，為2013年一手住宅新例實施後、10年來成交量最低的復活節長假。
●大埔白石角朗濤連天台戶售2,656萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周一(10日)透過招標售出第2座16樓C室，實用面積1,112方呎，三房間隔，設883方呎天台，連同1個車位以2,656.4萬元成交，呎價約23,888元。資料顯示，上述買家採用1080天備用二按提前入住付款計劃入市，享有上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅優惠。
●紅磡必嘉坊．迎匯4日連沽7伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，於4日復活節假期內錄得7宗成交，共涉及4,173.08萬元。包括最新以527.94萬元售出12樓G室，一房間隔，按單位實用面積270方呎計，呎價約19,553元。
●何文田站瑜一第1B期兩伙取消交易戶重新沽出
華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，周一(10日)重新售出兩伙早前取消交易的單位，成交金額總涉2,727.2萬元。包括3B座27樓C室，實用面積464方呎，兩房間隔，原本於上月底以1,400.34萬元沽出，呎價約30,180元，惟交易期後被取消，今日再以相同價錢獲得承接。
另一伙為3B座20樓B室，實用面積459方呎，兩房單位，原本於上月以1,304.24萬元沽出，取消交易後，最新以1,326.86萬元重新賣出，最新呎價約28,908元。
●旺角利奧坊‧壹隅兩房930萬元沽
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅於4日假期內亦沽出5伙，成交價介乎626.88萬至930.88萬元，吸金3,477.65萬元。其中，2座8樓A室，為實用面積405方呎的兩房戶，成交價930.88萬元，呎價約22,985元。
●將軍澳海茵莊園4日賣出9伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園於4日復活節期假內售出約9伙，吸金4,371.15萬元。包括兩伙平台特色戶以招標形式售出，以及於周一(10日)沽出1座21樓A7室，為實用面積204方呎，開放式間隔，按成交價425萬元計，呎價約20,833元。
●粉嶺北ONE INNOVALE一房呎價約14,088元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，於4日復活節假期內售出8伙，套現3,627.4萬元。當中，項目於周一(10日)售出D座3樓16室，實用面積316方呎，屬一房連衣帽間間隔，成交價445.19萬元，呎價約14,088元。
●油塘朗譽一房呎價約18,404元
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，最新錄得月內首宗成交。項目的2座8樓D室，實用面積312方呎，一房間隔，以574.2萬元成交，呎價約18,404元。
●屯門帝御‧嵐天一房售539萬元
由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，最新錄得位於6座10樓3室的成交，單位實用面積324方呎，一房間隔，以成交價539.41萬元計，呎價約16,648元。