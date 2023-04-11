陳政深：港股長假後見真章

港股在3月下旬有所轉強，然而踏入4月走勢卻見一定陰霾，恒生指數在50天平均線約20,531點的阻力相當明顯，然而目前位處約20,123點的10天線卻可為指數提供一定支持。4月首兩個星期，假期氣氛都相當濃厚，港股共計僅7個交易日，隨着長假過去，指數突破之方向或可為後向帶來一定啟示。

在美國息口有機會見頂或至少離頂不遠的背景下，港股近日卻見資金流向再次轉弱，港匯再次觸及弱方兌換保證，本港銀行體系結餘跌穿700億元水平，雖然暫未知這是預示市場看淡港股短至中期表現，還是僅屬假期前的資金部署，但投資者仍須倍加謹慎。

管理層早前指，公司今年首兩個月的表現基本符合預期，預料防疫措施放寬將有利業務，當中除醫藥分銷業務會較去年改善之外，創新藥亦可望帶動增長。估值上，國藥市盈率僅8倍左右，股息率約4厘，目前股價仍相對合理，近日股價見突破，可待其回吐至23.5元左右吸納，上望阻力位27元，支持位22.5元。

艾德金融聯席董事 陳政深

(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)