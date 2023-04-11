廖嘉豪：固定收益市場浮現不同機會

標普500指數3月上漲3.6%。由於歐美銀行事件，市場降低聯儲局加息幅度的預期。在利率下降時通常表現良好的資訊科技行業，是3月表現最好的板塊。相比之下，標普500指數中的區域性銀行在3月下跌36%。價值股在3月跑輪增長股，環球股市落後美國股市。10年期美國國債收益率從3.92%跌至3.49%。美國債券因此而錄得正回報。當監管機構支持兩家美國銀行的存戶以及聯儲局設立「超級貼現窗」以協助潛在存款外流時，市場對銀行系統的擔憂逐漸平息。瑞士最大銀行同意收購其瑞士競爭對手的貸款及存款以組建一家非常大的瑞士金融機構。最後，六大央行加強美元互換額度條款以改善美元在國際間的流動性。

即使銀行業事件未有進一步升級，美國經濟轉差的可能性始終較高。聯儲局過去一年緊縮政策帶來的壓力、高通脹和持續的地緣政治衝突，宏觀前景變得更加不確定，美國和全球經濟增長或放緩，2023年經濟衰退可能性為70%。銀行貸款標準之前已經開始收緊，加上聯儲局過去一年激進加息，宣布裁員的公司愈來愈多，舉例說美國職位空缺接近兩年以來首次跌穿1000萬份。同時鑑於單位勞動力成本處於1982年以來的最高水平，企業在充滿挑戰的盈利環境中很可能會出現更多裁員新聞。截至2022年第4季度，標普500指數的11個行業中有7個已進入盈利衰退，高於2022年第3季度的4個行業。今年全年美國每股盈利有機會收縮近一成。

考慮到收益率水平以及未來經濟放緩和通脹下降的風險，大家或可續續在優質債券中看到機會。短期美國國債目前提供較高收益，而如果今年10年期國債收益率跌至3.0%，長期國債應該會錄得正回報。在這種環境下，環球資產配置策略仍較適合偏好投資級別債券多於高收益債券。投資者亦可留意，債券市場的穩定或先於股票市場的持久好轉。股市通常在經濟衰退中期和聯儲局開始減息之後見底。

在固定收益工具中，投資級別優先股亦值得多加留意。近期銀行業事件發生之後，在美國市場中，ICE美銀美國投資級機構資本證券指數收益率曾飆升100點子達到7.9%，超過去年11月水平。部分大型重點銀行優先證券收益率也上升到8.0%以上。近期收益率約為7.35%。謹慎的投資情緒令市場偏向高質素的美國國債。反過來，投資級別優先證券市場中的收益率溢價(或息差)擴大。投資級別優先證券指數的息差，近期大約為355點子，這是疫情拋售高峰以來的最高水平。此外，投資級別的優先證券現在比美國高收益BB評級的公司債券收益率更高，息差達到多年高位，接近40點子，即使高收益企業債券在經濟衰退時更容易違約。當市場波動平息時，這種相對價值可能會推動優先證券的表現。其他潛在上行催化劑包括，通脹或下降導致未來12個月內聯儲局可能減息，銀行管理層專注於改善流動性而銀行業趨於穩定，以及政府採取額外措施以提高存款保險的規模和範圍等等。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪