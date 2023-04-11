道指升101點　金價失守2000美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.1%，報102.42；港匯見7.8494；離岸人民幣(CNH)報6.8877；美元兌日圓處133.32；歐元報1.0877，英鎊報1.2398。現貨金價處1,994美元。布油報84.27美元，紐油報79.88美元。比特幣升2.5%，報2.98萬美元。道指期貨升32點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水180點。

●道指收報33,586點，升101點或0.3%；標指收報4,109點，跌4點或0.1%；納指收報12,084點，跌3點或0.03%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,457點，升125點。

●紐約期油收報每桶79.74美元，跌0.96美元或1.2%。

●紐約期金收報每安士2,003.8美元，跌1.1%。

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