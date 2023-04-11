【高盛推介】美團反彈 指擬上半年之前在港推出外賣服務
2023年04月11日 10:19
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：港股經歷4日長假期後今日(11日)復市，美團(03690)反彈，早段高見137.2港元後升幅收窄。現報135.7元，升約1.3%。有報道引述美團發言人指，美團擬今年上半年或之前在港推出外賣服務。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周二(4日)錄得約770萬元資金流入後，上周四(6日)獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，可見北水於上周四轉向買入美團，錄得約3.2億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意輕微價外、低面值美團購(13791)。中年期選擇可留意美團購(15143)，時間值損耗較低。價外選擇可留意低面值美團購(14073)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(56348)，遠牛選擇可留意美團牛(56198)，與現價有約15及20元收回距離。
美團購(13791)，行使價158.98元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿、輕微價外、低面值。
美團購(15143)，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.1倍，中年期、時間值損耗較低。
美團購(14073)，行使價180.1元，2023年10月18日到期，實際槓桿5倍，價外、低面值。
美團牛(56348)，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，高槓桿近牛。
美團牛(56198)，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的活躍條款選擇可留意高槓桿美團沽(14119)。中期選擇可留意低街貨美團沽(15488)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊(53246)，遠熊選擇可留意美團熊(52937)，與現價有約15及25元收回距離。
美團沽(14119)，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿4.8倍，活躍條款、高槓桿。
美團沽(15488)，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿4.3倍，中期、低街貨。
美團熊(53246)，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊(52937)，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率5.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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