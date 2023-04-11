阿里版ChatGPT「通義千問」面世　接入阿里各項業務

阿里巴巴集團旗下阿里雲周二(11日)推出最新語言大模型「通義千問」。阿里雲計劃於不久將來把該全新AI模型陸續接入阿里巴巴的各項業務中以提升用戶體驗。阿里並將為客戶和開發人員開放該大模型，令他們能以更低成本建構專屬AI功能。此大語言模型有「阿里版ChatGPT」之稱。

通義千問將陸續接入阿里巴巴生態的所有商業應用中，如企業通訊、智能語音助手、電子商務、搜索、導航、娛樂等，從而進一步提升用戶體驗。憑藉其中英雙語能力，通義千問將首先部署於阿里巴巴的數碼協同辦公和應用開發平台釘釘，以及物聯網智能家居終端機天貓精靈上。

為進一步助力企業數智化轉型並從AI驅動的創新中獲益，阿里雲還將為客戶開放雲端通義千問，幫助他們構建自己的專屬語言大模型。企業客戶結合自己的行業知識和應用場景，可以在安全的雲環境中調用通義千問的能力，在雲端打造符合自己業務需求的企業大模型。由於無需通過資源密集且昂貴的預訓練流程來構建基礎模型，此舉預計將為客戶帶來新一波增長動力。通義千問現已面向中國內地企業客戶開放邀測。

此外，開發者將很快能夠從阿里雲通義千問創建大規模AI應用，進一步加強各行業AI軟體生態，包括物流、媒體、金融、製造、能源、零售等領域。通義千問的API接入現已開放予中國內地開發者申請內測。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官、阿里雲智能集團首席執行官張勇，生成式AI和雲計算驅動下，公司已進入歷史性的技術分水嶺，各行業企業都在推動數智化轉型以在競爭中保持領先。作為全球領先的雲計算服務供應商，阿里雲也致力於讓算力更普惠、讓AI更普及，企業和開發者可因此發掘更多洞察、探索全新商業模式拓展業務、為社會創造更多前沿產品和服務。

阿里雲智能首席技術官周靖人表示，語言大模型支援下的生成式AI正迎來全新的發展階段。在新AI時代，公司憑藉可靠的公有雲基礎設施和久經驗證的AI能力，為客戶和廣大社會創造價值。公司正見證AI發展的新範式，雲和AI模型在其中發揮至關重要的作用。公司致力於讓這種範式更普惠，希望以此促進各行各業的數智化轉型，助力提高企業生產力，擴展專業知識和能力，並通過創新釋放更大的機遇。