【高盛推介】市場聚焦通脹數據及聯儲局議息紀錄

高盛(亞洲)有限責任公司：美國上周公布3月非農職位增長放緩至23.6萬個，低於市場預期，市場對預期聯儲局下月加息的預期進一步升溫。此外，市場關注即將於周三(12日)和周四(13日)公布的3月消費者物價指數(CPI)和生產者價格指數(PPI)，以及聯儲局3月議息紀錄。

美股周一(10日)在長假期後復市，三大指數個別發展，納指微跌11點，道指及標指分別升101點及4點。亞洲時段中，美股三大指數期則靠穩，目前分別升約0.2%至0.4%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周二(4日)及上周四(13日)共錄得約20萬港元資金流入。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約430萬元。

道指方面，淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,320萬元。

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