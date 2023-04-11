去年強拍申請僅22宗　市況疲弱削弱發展商信心

仲量聯行發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，根據土地審裁處數據顯示，2022年僅接獲22宗強拍申請，較2019至2021年三年平均錄29宗比較，下跌約24%。而2023年財政年度私人房屋土地總供應量中，佔有一半為私人發展重建項目，為私人住宅供應的重要來源之一，特別在市區，但樓齡高、老化的樓宇數量日增，近年透過強拍進行重建的步伐卻見放緩。

該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，強拍申請個案減少，部分原因是市場疲弱及不穩定因素令發展商信心減弱及風險偏好下調，因而暫緩收購步伐。至於部分仍在積極搜羅重建機會的發展商，面對樓價下跌亦調低對收購成本的預期並暫停收購。

同時，舊樓的業主大多數是長者，他們一般不願搬遷，亦不願接受低價收購，寕可持有物業待市況轉旺。因此，收購舊樓的難度增加。加上，具潛力額外增加總樓面面積的地皮在過去數十年早已被收購及重建，近年該類地皮買少見少。他認為，政府務必尋求新方法推動重建， 協調私人及公眾利益，以加快重建進程及增加私人房屋供應。

政府於2022年的施政報告已建議措施加快強拍的申請程序。其中，更低的強拍申請的門檻和更大的彈性將有利進行中的收購，今年截至3 月份僅錄得兩份強拍申請。仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，預期今年下半年隨着強拍條例正式放寬及市場氣氛回穩，強拍申請個案將會顯著回升。