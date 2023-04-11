夠鐘找數！日本企業上年度破產宗數增加15%

新冠肺炎疫情逐漸減退，但不代表企業見到曙光！上年度日本企業破產家宗數增加，其中服務業是重災區。

日本媒體根據最新調查數據顯示，截至2023年3月底止年度(2022年度)，日本全國企業破產宗數達6,880宗，按年增加15%，最3年來首次上升。

從行業看，2022年度日本有10個行業的破產宗數有所增加，其中以「服務業及其他」企業破產宗數最多，達2,245宗，按年增加13.8%。而破產增幅較大的行業，有受到飼料價格上漲影響的「農林漁礦業」，該行業企業破產宗數按年大增51.6%，達到91家；而燃料費居高不下，影響「運輸業」企業破產宗數按年增加43.8%，至351家。

另外，根據東京商工發布的數據顯示，今年3月份日本企業破產宗數按年增加36.4%，有809家公司執笠，為日本近44個月以來首次單月有超過800家企業破產。

報道指出，日本政府於2021年因應新冠肺炎疫情，向企業提供周轉資金支援，使日本企業破產宗數創下57年以來新低。然而，許多企業將在今年夏季前後迎來還款期，加上當前物價節節攀升，多重夾擊下，令不少日企破產收場。