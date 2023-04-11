瑞銀：6成MSCI中國成分股季績遜預期　受累房產盈利縮水

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪 (James WANG)表示，約65%的MSCI中國成分股已公布去年第四季業績，淨利潤按年下滑8%，約60%的公司低於市場預期下滑4%，認為去年第四季的盈利趨勢有所惡化，主要由於房地產盈利按年大幅縮水逾八成。儘管去年第四季業績不佳，但股價反應整體平淡，而過去1個月MSCI中國的2023年市場預期僅微降1%。

他提到，截至目前，在業績期中挑選出3個主題。一是部分行業龍頭擴大國內市佔率，因為實力偏弱的競爭對手從去年的下行中艱難復甦，如券商；二是由於中國企業市佔率提高，海外業務比預期更具韌性，如家電；三是個別公司開展國企改革，儘管整體改革趨勢似乎依然循序漸進。總體而言，公司提供的指引仍不溫不火，主要因復甦趨勢面臨不確定性，而且一些公司表示在積壓需求釋放後，近期領先指標已下滑，例如房地產開發商。

他指，從盈利構成來看，大部分低於預期的盈利來自房地產行業，由於資產減值，該行業盈利比預期低53%，除房地產外，盈利不及預期的幅度更小，約2%。互聯網和可再生能源行業的第四季盈利增速高於預期，房地產和保險與市場預期的差距最大。對於未來盈利趨勢，截至目前的業績期，盈利預測上調最多的行業是航空機場、卡車、餐飲和休閒服務，盈利預測下調最多的行業是港口、房地產和汽車。

他又指，與投資者交流發現，普遍缺乏信心，投資者預期是2023年為弱復甦之年，尤其是國內投資者。MSCI中國目前對應10.6倍動態市盈率，比歷史均值低1個標準差，因此認為市場目前反映了弱復甦1。不過，目前仍然看好股票市場，因為上市公司的復甦趨勢更好，因為它們的市場地位和資產負債表優於中小企業，而且家庭超額儲蓄釋放可能給股市帶來零售資金流，加上政策支持為增長和消費兜底；以及經營槓桿和大宗商品降價有助於利潤率提升。