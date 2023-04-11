道期升16點　比特幣飆3%　金價重上2000美元

美匯指數報102.16；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8906；美元兌日圓報133.13；歐元處1.0908；英鎊報1.2437。金價報2,003.72美元。油價升0.7%，布油報84.73美元，紐油處80.34美元。比特幣突破3萬美元關，最新報30,064美元，升3.3%。道指期貨升16點。

焦點數據：

16:30 歐元區4月Sentix投資者信心指數

17:00 歐元區2月零售銷售

20:00 巴西3月消費物價指數

-金價失守2,000美元關，金礦股全線下滑。

-陸金所周五以介紹形式在港雙重主要上市。

-瑞銀：6成MSCI中國成分股季績遜預期，受累房產盈利縮水。

AI熱潮：

●阿里版ChatGPT「通義千問」面世，接入阿里各項業務。

●內地就生成式AI服務管理辦法徵求意見。

●傳美國研究是否對人工智能工具進行審查。

香港經濟：

●GUM：3月強積金人均賺5892元，首季袋近九千。

●許正宇明起訪問比利時英國，推廣香港金融服務業優勢。

中國經濟：

●內地3月通脹放緩至0.7%，PPI按年跌2.5%。

●中汽協：3月內地新能源車銷量按年增逾34%。

外地經濟：

●世銀上調全球經濟增長預測至2%，銀行危機及高油價添憂。

●南韓央行維持利率3.5%不變，符合預期。

●夠鐘找數！日本企業上年度破產宗數增加15%。

大戶動向：

●避險基金大亨警告：資產回報長期低迷，通脹或再破頂。

●巴菲特擬增持日股，當地主要商社股價揚。

●高盛：美股Q1財報季恐疫情以來最灰，宜從4方向搵突圍企業。

銀行業危機：

●聯儲官員拒食死貓！倒閉的銀行本身就有問題。

企業消息：

●美國老字號家品商Tupperware恐倒閉 股價曾插5成。

加密貨幣：

●大上大落！比特幣突破3萬美元關，去年6月來首次。