道期升16點 比特幣飆3% 金價重上2000美元
2023年04月11日 16:16
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美匯指數報102.16；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8906；美元兌日圓報133.13；歐元處1.0908；英鎊報1.2437。金價報2,003.72美元。油價升0.7%，布油報84.73美元，紐油處80.34美元。比特幣突破3萬美元關，最新報30,064美元，升3.3%。道指期貨升16點。
焦點數據：
16:30 歐元區4月Sentix投資者信心指數
17:00 歐元區2月零售銷售
20:00 巴西3月消費物價指數
●港股復活節長假後復市，恒生指數全日收報20,485點，升154點或0.76%，國企指數收報6,950點，升56點或0.82%；科技指數收報4,248點，升10點或0.25%。主板全日成交1,268億港元。https://bit.ly/3Kupkuo
-金價失守2,000美元關，金礦股全線下滑。
-陸金所周五以介紹形式在港雙重主要上市。
●內地A股三大指數個別發展，滬綜指曾失守3,300點關，最終力保不失，收報3,313點，跌1點或0.05%，成交金額4,668.96億元人民幣。人工智能(AI)概念股集體反彈，AIGC(人工智能生成內容)概念股持續走高。https://bit.ly/3KOenF9
-瑞銀：6成MSCI中國成分股季績遜預期，受累房產盈利縮水。
AI熱潮：
●阿里版ChatGPT「通義千問」面世，接入阿里各項業務。
●內地就生成式AI服務管理辦法徵求意見。
●傳美國研究是否對人工智能工具進行審查。
香港經濟：
●GUM：3月強積金人均賺5892元，首季袋近九千。
●許正宇明起訪問比利時英國，推廣香港金融服務業優勢。
中國經濟：
●內地3月通脹放緩至0.7%，PPI按年跌2.5%。
●中汽協：3月內地新能源車銷量按年增逾34%。
外地經濟：
●世銀上調全球經濟增長預測至2%，銀行危機及高油價添憂。
●南韓央行維持利率3.5%不變，符合預期。
●夠鐘找數！日本企業上年度破產宗數增加15%。
大戶動向：
●避險基金大亨警告：資產回報長期低迷，通脹或再破頂。
●巴菲特擬增持日股，當地主要商社股價揚。
●高盛：美股Q1財報季恐疫情以來最灰，宜從4方向搵突圍企業。
銀行業危機：
●聯儲官員拒食死貓！倒閉的銀行本身就有問題。
企業消息：
●美國老字號家品商Tupperware恐倒閉 股價曾插5成。
加密貨幣：
●大上大落！比特幣突破3萬美元關，去年6月來首次。