【產經直播】港股假後見真章？向好定向壞？

港股長假後復市走勢反覆，恒指(11日)高開235點，最多升419點，其後升幅急縮，更一度倒跌，最終收市升154點，報20,485點，成交1,268億元。港股踏入4月，隨即有多日假期，假期過後，恒指先見真章？走勢向好定向壞機會多？

另外，市場對聯儲局5月加息0.25厘預期再度升溫，本周美國將還會公布CPI、PPI及聯儲局3月的議息紀錄等重磅數據，如何左右美股？美匯指數有望回升？

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