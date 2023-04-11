【產經直播】港股假後見真章？向好定向壞？
2023年04月11日 16:18
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港股長假後復市走勢反覆，恒指(11日)高開235點，最多升419點，其後升幅急縮，更一度倒跌，最終收市升154點，報20,485點，成交1,268億元。港股踏入4月，隨即有多日假期，假期過後，恒指先見真章？走勢向好定向壞機會多？
另外，市場對聯儲局5月加息0.25厘預期再度升溫，本周美國將還會公布CPI、PPI及聯儲局3月的議息紀錄等重磅數據，如何左右美股？美匯指數有望回升？
阿里巴巴(09988)、商湯(00020)均推出AI大模型，阿里發布最新大型語言模型「通義千問」，未來將整合到阿里巴巴的各個業務中，以改善用戶體驗；商湯則推「日日新」大模型體系，中文語言平台SenseChat登場，涵蓋自然語言處理(NLP)、圖片生成等功能。不過，官媒提醒AI板塊估值泡沫化，兩者股價都腳軟，阿里未能企穩100元，升逾1%；不過商湯炒高逾1成後倒跌，想炒AI概念風險大？應該揀邊隻？
內房陸續公布3月銷售成績，帶動內房及物管股向上，其中龍湖(00960)銷售額按年增4成，股價升逾7%，碧桂園(02007)亦大升14%，華潤置地(01109)及碧桂園服務(06098)亦飆升半成至11%；即使雅居樂(03383)、寶龍地產(01238)於上月銷售下滑，但股價均升逾8%，內房趁彈好減磅？冇貨追唔追好？
紐約期金險守2,000美元大關，金礦股先跌後升，中國黃金(02099)更創3年高，升8%，金價抖抖會再上衝？部署金礦股、抑或黃金ETF更值博？
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