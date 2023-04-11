世邦魏理仕：首季寫字樓及零售市場租賃市況改善

(左起)世邦魏理仕香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文；世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強；世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩；世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷；世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平

世邦魏理仕周二(11日)發表《2023年第一季香港商業房地產市場觀點》，該行香港區研究部主管陳錦平表示，恢復通關後旅客顯著回流，但尚未回到疫情前水平。而第一季度商業市場各類物業表現不一，寫字樓及零售市場租賃市況有所改善，但投資和工業物業租賃活動則見放緩。隨着旅客回歸，失業率連跌10個月，預計今年房地產市場需求將進一步增強。

甲級寫字樓於第一季租賃市況有改善，總租賃量按季增加約42%至約110萬方呎，主要是部分大型企業的搬遷所致。而甲廈淨吸納量亦連續三季保持正增長，第一季達約159,200方呎，加上期內未有新寫字樓供應，令空置率自2018年第四季後首次下跌，按季跌約0.2個百分點至約15.1%，總空置面積約1,290萬方呎。

不過，該類物業整體租金則連續十六個季度報跌，按季再跌約1.5%，以港島東按季跌約3.8%最多，各區亦只有尖沙咀租金錄得增長，較對上一季微升約0.3%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，第一季受惠於商務旅客回歸及經濟增長，新的租賃活動有所改善。淨吸納量連續第三季錄得正數，空置率亦於四年來首次下跌。其中保險行業出現明顯反彈，租賃量佔整體超過四份之一。展望未來，隨着企業繼續實施成本控制政策及更多新的寫字樓供應，預計空置率仍會呈上升趨勢，今年租金將繼續受壓。

舖位市場方面，該行香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強表示，大量旅客重返香港，尤其內地旅客，帶動零售市場回暖，由藥房、化妝品、美容產品及餐飲業等旅遊主導的行業的需求推動，租賃勢頭加快，抵消了口罩店退租一線街舖的影響。整體空置率按季下降0.5個百份點至14.9%，其中銅鑼灣區跌幅最大，較對上一季下降1.3個百分點，跌至約13.2%。

第一季舖位租金升幅亦見加快，核心區街舖租金按季上升約1.2%，比起再上一季約0.2%增長，升幅增加約1個百分點。溫運強估計，今年零售租賃將繼續向好，預計全年核心區街舖租金將錄約5%至10%升幅。