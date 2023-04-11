首季僅4新盤共1162伙申請預售 數量近9年最少
2023年04月11日 18:14
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預售樓花積壓下，新申請數量亦見放緩。地政總署資料顯示，3月份有2個新盤申請預售樓花同意書，涉及695伙。按季度計，今年第一季合共只有4個新盤入紙申請預售，總共涉及單位量僅1,162伙，數量為自2014年第一季以來近9年最少。
上述最新申請包括由新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德跑道區承景街2號項目第1期，提供291伙，預計關鍵日期為2025年6月30日。另一個為萬科香港的大埔馬窩路項目第1期，涉及404伙，預計關鍵日期2026年3月31日。
由相關文件披露，雅居樂集團(03383)副主席陳卓賢或有關公司持有的大嶼山嶼南道洋房項目命名為「珀曜」，涉25伙。同時，長實集團(01113)的油塘東源街5號第1期的英文名為「The Coast Line」，提供228伙。
至於，3月份亦有3個項目獲准銷售樓花，包括華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，提供214伙，迄今已售出約161伙。中國海外發展(00688)旗下位於啟德海灣半島的維港‧雙鑽，涉702伙。位於同區、由恒基地產(00012)等6大發展商合作的天瀧有566伙等。
此外，截至3月底，滾存待批預售樓花項目有42個，涉及單位共18,699伙，較2月份少約787伙，跌幅約4%。