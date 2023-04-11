首季僅4新盤共1162伙申請預售　數量近9年最少

預售﻿樓花積壓下，新申請數量亦見放緩。地政總署資料顯示，3月份有2個新盤申請預售樓花同意書，涉及695伙。按季度計，今年第一季合共只有4個新盤入紙申請預售，總共涉及單位量僅1,162伙，數量為自2014年第一季以來近9年最少。

此外，截至3月底，滾存待批預售樓花項目有42個，涉及單位共18,699伙，較2月份少約787伙，跌幅約4%。