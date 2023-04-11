陳德霖：Web 3.0協會成立冀為業界建產業標準

由陳德霖任理事會會長的香港Web 3.0協會周二(11日)正式成立，他致詞時表示，數碼世界不是脫離現實的虛擬世界，而是以數據形式將虛實結合，直言若只是虛擬的純數碼產品，只能自我閉環存在，無法與現實世界連結，對實體經濟毫無碑益，亦非Web 3.0所追求的事。同時指出，協會將會推動相關技術變革及產業升級，並為業界創立產業標準，也透過市場研究及諮詢，為港府出謀獻策，以促進香港成為全球Web 3.0領先的智慧城市及金融中心。

他指出，Web 3.0世界將帶動海量的創新及創作，而個人數據、資訊、內容較Web 2.0提供更好保護，並能帶來無限商機。至於香港能否在數碼經濟與數碼金融方面處於國際領先地位，則要視乎能否在數碼及數據產業化、產業數據化，以及資產數碼化等三大方面的發展。

他提到，數碼及數據產業化，因為Web 3.0未來料以井爆式發展，而產業數碼化則是無論在生產、製造、分銷、管理及衣食住行各方面，均要達到數碼化，從而提升本港生產力、競爭力與客戶體驗。

至於資產數碼化，他指，除了加密貨幣與純數碼藝術品外，現實世界也有很多有形及傳統資產可供數碼化，尤其是以非同質代形式代表的產權，而資產數碼化的發展，是決定本港能否成為世界領先數字金融中心的關鍵。