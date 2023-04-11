全聚德烤鴨滯銷連錄3年虧損　增研發費用冀轉型

素被視為京城飲食代名詞的北京烤鴨名店全聚德，其母公司全聚德集團去年虧損擴大76.85%至2.77億元人民幣(下同)，為過去20年最慘淡的業績，更連續3年虧損。

業績報告沒有列出各個品牌的收入貢獻。不過，以去年底集團一共開設102家食肆(直營44家)，全聚德佔其中92家，餐飲業務又佔收入近73%來看，這家始創於清朝同治年間的烤鴨店定是集團主要收入來源。

疫情升溫及嚴厲的封控直接導致集團去年收入倒退24.15%至7.18億元，為20年新低，開食肆的收入下跌25.02%至5.24億元，賣真空烤鴨手信、乃至鴨頸零食和月餅等的商品銷售業務，收入亦跌22.67%至1.76億元。

不過，其實集團收入早於2012年以19.43億元見頂，2014至2017年於18.4億至18.6億元橫行，2018年及2019年分別跌至17.77億元及15.66億元，疫情3年皆處於10億元以下。

損益表倒有一項目創10年新高，就是研發開支，去年升17.65%至343.12萬元，涉及創新菜式，期望不斷提高其銷售佔比、「重塑品牌認知、吸引青年顧客」，同時發展全聚德、四川飯店及豐澤園的預製菜，讓消費者對老字號耳目一新。

現時，重點工作除了創新菜式，還有「進一步推動全聚品牌手工片製烤鴨升級和包裝換代」，也提到爭奪和培育人才，指目前餐飲業普遍面臨用工不足和流失率高。