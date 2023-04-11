報告：73%機構去年曾被勒索軟件攻擊至少1次

雲端安全解決方案提供商BarracudaNetworks,Inc.發表《2023年勒索軟件洞察報告》發現，73%受訪機構表示於2022年曾被勒索軟件攻擊至少一次，其中38%更表示遭攻擊至少兩次。

調查又發現，遭受多次攻擊的機構更傾向支付贖金，被勒索軟件攻擊三次或以上的受害機構中，有42%曾支付贖金以恢復被加密的數據，較遭受單次攻擊的機構高(31%)。這些受害機構甚少有數據備份系統幫助企業恢復數據。

報告指出，部分行業特別容易遭受勒索軟件攻擊，如98%的消費性服務業和85%的能源、石油/天然氣和公用事業機構至少被勒索軟件攻擊一次，而能源、石油/天然氣和公用事業機構最有可能遭攻擊兩次或以上，多達53%。

調查結果顯示，69%的機構透露勒索軟件攻擊始於一封惡意電郵，例如釣魚郵件，駭客旨在取得憑證以入侵網絡。網絡應用程式和流量則排第二，反映相關風險不斷增加，入侵方式變得更多元化。而擁有網絡保險的機構更有可能受到勒索軟件攻擊，77%擁有網絡保險的機構曾遭受勒索軟件成功攻擊至少一次，而沒有購買網絡保險的則佔65%。研究也發現，27%的受訪機構認為他們沒有完全準備好應對勒索軟件攻擊。

Barracuda首席技術官FlemingShi表示，去年遭受勒索軟件攻擊的機構數量可能反映了勒索軟件即服務（RaaS）的威脅上升，而重複受害機構的比例，更反映了企業未能在首次被攻擊後完全修補安全漏洞。

是次調查由Barracuda委託獨立研究公司VansonBourne進行，針對美國、歐洲、中東和非洲，以及亞太區擁有100至2,500名員工的公司，邀請前線及資深的IT專業人員進行問卷調查，涵蓋各行各業。