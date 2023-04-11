瑞士百達資產管理：看淡股票及債券　新興市場是亮點

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂(Luca Paolini)表示，美國銀行接連倒閉和在歐洲國家支持收購瑞士信貸所導致的經濟動蕩將很快浮出水面，儘管對類似2008年金融危機的擔憂被誇大，但相信全球生產總值(GDP)增長將在今年餘下時間放緩，且低於其長期潛力。銀行業危機對中期經濟增長造成壓力，發達經濟體GDP增速或由去年的2.7%，放緩至今年的1%。

他指出，在美國，最近的金融動蕩可能會促使佔當地總貸款三分之一的中小型銀行，收緊其放貸標準，反過來對消費和商業投資造成壓力。然而，美國經濟仍有可能避免衰退，目前美國家庭仍有1.5萬億美元的超額儲蓄，且聯儲局已提供援助以避免更多銀行倒閉。現在的問題是在地區性銀行持續動蕩的情況下，消費者和企業情緒能展現出多少韌性。

他認為，歐洲前景也不是非常樂觀，由於歐洲銀行具有充裕的資本和流動性緩衝，該地區的金融業可能比美國金融業表現更好，但隨着歐洲央行提高利率以控制頑固的價格壓力，預計信貸環境將變得更加緊縮，這將對風險資產造成壓力。

他相信，新興市場將是全球經濟的亮點之一，特別是中國正由新冠疫情後強勁反彈，將帶動新興市場今年GDP增長達3.2%。因此，預測2023年全球企業盈利將持平，但新興市場可能是例外，特別是中國，而新興市場的盈利有可能超過市場普遍預期，料全年企業盈利增長略高於10%，而發達市場增幅僅為2%。

資產配置方面，他指出，基於企業盈利前景不明朗，仍然看淡股票。隨着收益率大幅下跌至與基本面相符的水平，也减少了對債券的配置。市場預期聯儲局可能很快停止加息，减輕以增長為導向的股票市場壓力，尤其提振科技板塊。此外，由於投資者的關注重點從通脹轉向增長風險，預計高質素的股份能繼續跑贏大市，將美國股票評級從减持上調至中性，惟強調這並不是說明美國的小型股不會陷入困境，因爲被認爲最容易受到過去加息影響的域性銀行是中小企業的主要資金來源。

至於固定收益產品，他指，近期的事態發展對風險較高的債券並非好消息，加強其對非投資等級公司債券看淡的立場。由於通脹壓力緩解，新興市場本幣債券繼續提供具吸引力的投資機會。新興經濟體與發達經濟體之間的經濟增長差距勢必擴大，而這通常預示新興市場資產的良好表現。美元的任何疲軟表現都可能提供額外的收益，主要是通過許多新興國家貨幣升值。