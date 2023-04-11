寶寶樹集團因不滿執董徐翀表現 免除其職務

該公司已要求徐氏立即歸還由其所持有的公司及/或其附屬公司及/或關聯公司的所有支票

簿、公司印鑑及/或印章、及/或銀行授權簽字人許可權。

該董事會亦宣布，授權高曉光接管公告内所述該公司及/或其附屬公司及/或關聯公司的支票簿、公司印鑒及/或印章、及/或銀行授權簽字人許可權，即時生效。

董事會亦宣布，於2023年4月11日收到陳衛俊辭職函，陳因個人工作安排原因而辭任非執行董事及戰略委員會成員等職務，自2023年4月6日起生效。

高曉光已獲委任為首席財務官，自2023年4月11日起生效。高氏將負責全面管理集團財務資金工作等事務。

另董事會宣佈，馬烈不再擔任該公司聯席公司秘書及另一授權代表職務，自周二(11日)起生效。