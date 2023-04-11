寶寶樹集團因不滿執董徐翀表現 免除其職務
2023年04月11日 20:36
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寶寶樹集團(01761)公布，書面通知已於周二(11日)送達徐翀，以免除其出任公司董事之職務，免職事項即時生效。免職事項的原因是公司對徐氏的表現並不滿意，董事會認為免職事項符合公司及其股東整體最佳利益。據此董事會亦於同日決議通過，徐氏不再擔任執行董事、公司薪酬委員會成員、公司戰略委員會成員、公司首席財務官及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之公司授權代表，即時生效。
該公司已要求徐氏立即歸還由其所持有的公司及/或其附屬公司及/或關聯公司的所有支票
簿、公司印鑑及/或印章、及/或銀行授權簽字人許可權。
該董事會亦宣布，授權高曉光接管公告内所述該公司及/或其附屬公司及/或關聯公司的支票簿、公司印鑒及/或印章、及/或銀行授權簽字人許可權，即時生效。
董事會亦宣布，於2023年4月11日收到陳衛俊辭職函，陳因個人工作安排原因而辭任非執行董事及戰略委員會成員等職務，自2023年4月6日起生效。
高曉光已獲委任為首席財務官，自2023年4月11日起生效。高氏將負責全面管理集團財務資金工作等事務。
另董事會宣佈，馬烈不再擔任該公司聯席公司秘書及另一授權代表職務，自周二(11日)起生效。