二手減價吸客！紅磡海濱南岸三房累劈148萬低市價3%沽

二手交投放緩，部分業主擴大議幅吸客，紅磡海濱南岸三房單位去年中放盤，累減約148萬元，以1,020萬元轉手，低市價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯馬鴻德表示，堅尼地城域多利道60號低層A室，實用面積約565方呎，三房間隔，獲用家垂青，並以1,036.8萬元承接，呎價約18,350元，原業主於2006年9月以約347萬元入市，轉手帳面獲利約689.8萬元，物業升值約1.99倍。

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九龍區

●中原周德龍指，紅磡海濱南岸5座極高層J室，實用面積約589方呎，三房間隔，去年中叫價1,168萬元放售，減價約148萬元，獲換樓客以1,020萬元購入，呎價約17,317元，低市價約3%。

●利嘉閣余美寶透露，紅磡黃埔花園12期9座極高層E室，實用面積約607方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價約920萬元，近期逐步調低叫價，吸引買家洽購，雙方議價後，終以828萬元易手，累減約92萬元，呎價約13,641元。

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角曼克頓山6座中低層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，望市景，以978萬元成交，呎價約18,178元，原業主於2007年以361萬元一手購入，持貨約16年帳面獲利約617萬元，物業升值約1.7倍。

●香港置業曾家輝指，長沙灣宇晴軒2座中層C室及D室，實用面積合共約948方呎，屬相連單位，套三房連工人房間隔，以約1,550萬元放盤約兩個月後，區內客經議價後以1,538萬元成交，呎價約16,223元，新買家為換樓客。

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城18座低層H室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望內園景，議價後減至818萬元易手，呎價約10,936元，原業主於1994年5月以499萬元買入，持貨近29年帳面獲利319萬元，單位期內升值約64%。

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新界區

●美聯黃麗貞稱，將軍澳THE PARKSIDE第1座低層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，獲區內分支家庭斥930萬元購入作結婚之用，呎價約18,343元，原業主於2014年11月以550.2萬元購入，持貨約8年帳面獲利379.8萬元，或升值約69%。

●中原柯勇表示，將軍澳日出康城首都6座左翼中層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，享山景，以710萬元易手，呎價約13,707元，原業主於2009年5月以288萬元買入，持貨近14年帳面獲利422萬元，單位升值逾1.4倍。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢碧翠苑4座A室，實用面積約1,147方呎，套兩房間隔，望山景，開價1,680萬元，累減142萬元，終以1,538萬元連雙車位沽出，呎價約13,409元，原業主於2019年4月購入，約4年帳面獲利170萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山海栢花園3座中層F室，實用面積約567方呎，套三房間隔，望海景，開價950萬元，放盤9個月，獲買家以918萬元承接，呎價約16,190元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山雅典居6座低層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，享海景，放盤叫價1,050萬元，放盤1個月，其後調整至958萬元沽售，減幅約8.8%，呎價約13,177元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，望園景，放盤半年，叫價960萬元，減105萬元，以855萬元成交，減幅約11%，呎價約14,921元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區4月暫錄約37宗二手買賣，天宇海6A座中層B室，實用面積約694方呎，套三房間隔，開價約968萬元，議價後以940萬元易手，呎價約13,545元，新買家為用家，原業主於2020年以892萬元購入單位，持貨約3年帳面獲利約48萬元。

●中原曾紀賢透露，火炭華翠園32座中層B室，實用面積約1,381方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,900萬元，議價後連兩個車位以1,780萬元沽出，呎價約12,889元，新買家為同區換樓客。

●中原徐家倫表示，大埔白石角朗濤6A座低層D室，實用面積約396方呎，一房間隔，開價約600萬元，零議價易手，呎價約15,152元，新買家為長線投資者，原業主於2019年以約554萬元購入，持貨約4年帳面獲利約46萬元，期內升值約8.3%。

●美聯葉容生指，粉嶺御庭軒6座高層F室，實用面積約510方呎，三房間隔，新買家為區內用家，趁復活節長假出外睇樓，決定以720萬元購入上述單位，呎價約14,118元。

●中原劉德興表示，粉嶺中心K座中層3室，實用面積約510方呎，三房間隔，放盤時開價約630萬元，議價後以600萬元易手，呎價約11,765元，新買家為用家，原業主則於2011年以260萬元購入上址，持貨約12年帳面賺約340萬元。

●中原王勤學稱，過去4日復活節假期元朗區只錄約6宗二手買賣，YOHO Town第8座高層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，開價715萬元，上車客議價後以706萬元承接，呎價約16,730元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居1座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，叫價460萬元，放盤一日，微減7萬元，以453萬元易手，呎價約10,112元，原業主於2010年11月以170萬元買入，持貨約12年半帳面獲利283萬元，升值約1.7倍。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天頌苑F座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主減價30萬元，區內綠表客於未補價第二市場以460萬元購入自用，呎價約7,077元。

●中原林金葆稱，過去4日復活節假期天水圍錄約6宗居屋買賣，包括屏欣苑B座高層12室兩房戶，實用面積約448方呎，未補價第二市場放盤約一個月，減價22萬元，白居二以508萬元購入，呎價約11,339元，原業主以約222萬元一手買入，帳賺286萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門珀御中層B室，實用面積約354方呎，一房間隔，年輕買家較早前有意入市新盤，但都未能購入，故轉投二手市場，獲減價15萬元，以515萬元購入上址自住，呎價約14,548元，稍低於市價。

●中原陳家富指，過去復活節長假屯門區4日錄約23宗二手買賣，包括翠林花園C座低層5室，實用面積約330方呎，兩房間隔，叫價400萬元，望園景，附裝修，吸引睇樓約一個月的上車客斥372萬元承接，呎價約11,293元。

●美聯柯志東表示，荃灣朗逸峯10座低層C室，實用面積約938方呎，套三房連工人套房間隔，連同一車位以1,160萬元沽出，單位2月初時以1,250萬元放售，原業主擴闊議價空間至90萬元，終獲用家以1,160萬元承接，呎價約12,367元。

●美聯魯家豪稱，青衣藍澄灣2座高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，去年底以590萬元放售，新買家為上車客，議價22萬元，以568萬元承接，呎價約11,711元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青華苑B座低層11室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望山景，區內分支家庭，因家庭成員增加，睇樓即日與業主議價達成交易，獲減25萬元，已補價自由市場以325萬元購入，呎價約8,249元。

●中原吳家威表示，過去4日復活節長假期東涌區於錄約6宗二手買賣，東堤灣畔2座高層A室，實用面積約544方呎，兩房間隔，開價750萬元，議價後以678萬元沽出，呎價約12,463元，減幅近10%，新買家為上車客，睇樓約三個月後入市自用。

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