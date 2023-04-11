首季新盤預售申請9年最少 一手樓周二沽逾10伙
2023年04月11日 21:33
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地政總署最新公布的資料顯示，今年首季只有4個項目入紙申請預售，涉及1,162個單位，為9年來季度最少。另外，新盤市場於周二(11日)暫錄逾10宗貨尾成交。主打細單位的將軍澳項目沽出3伙，單日吸金逾1,200萬元。
●將軍澳海茵莊園連平台特色戶售387萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(11日)沽出3伙，總成交金額為1,253.1萬元。當中包括1伙連平台特色戶以招標形式賣出，為1座2樓B6室，屬實用面積194方呎的開放式戶，連18方呎平台，以387.6萬元成交，呎價約19,979元。
●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約31,302元
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期月內累沽約22伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周二(11日)再添兩宗新成交，月內成交量增至22宗。最新沽出單位包括D座7樓10室，實用面積319方呎，屬一房連衣帽間間隔，成交價462.57萬元，呎價約14,501元。
●啟德維港1號三房售2,050.2萬元
市區新盤餘貨續得承接。據市場消息指，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周二(11日)以2,050.2萬元售出2A座17樓B室，實用面積766方呎，採三房連工人房間隔，呎價約26,765元。
●紅磡必嘉坊．迎匯單日錄4宗成交 涉2,265萬元
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．迎匯，周二(11日)接連錄得4宗成交，單日吸金2,265.58萬元。當中，17樓G室屬於實用面積270方呎的一房戶，成交價571.18萬元，呎價約21,155元。
該盤最新修改部分價單，將建築期付款計劃所提供的折扣增加1%，同日落實於本周六(15日)起以先到先得形式發售1伙，為28樓C室，實用面積514方呎，屬三房連開放式廚房間隔，即供折實價1,125.54萬元，折實呎價約21,898元。
●元朗雨後累沽145伙
星星地產的元朗雨後自開售以來，累計已錄得145宗成交，套現逾9億元。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，上述沽出單位當中約50%為一房戶，約37%為兩房戶，餘下屬開放式及其他間隔。而整體有約83%的買家選擇建築期付款計劃。
●今年首季僅4項目申請預售 屬9年季度新低
大量預售樓花積壓下，新申請數量亦見放緩。地政總署資料顯示，3月份有2個新盤申請預售樓花同意書，涉及695伙。按季度計，今年第一季合共只有4個新盤入紙申請預售，總共涉及單位量僅1,162伙，數量為自2014年第一季後9年最少。
上述最新申請包括由新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德跑道區承景街2號項目第1期，提供291伙。新世界營業及市務總監黃浩賢表示，目前正籌備推盤工作，該盤預計今年第四季推出，惟實際推盤時間會按批核情況而定。
另一個為萬科香港的大埔馬窩路項目第1期，涉及404伙。截至3月底，滾存待批預售樓花項目有42個，涉及單位共18,699伙，較2月份少約787伙，跌幅約4%。