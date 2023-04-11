首季新盤預售申請9年最少　一手樓周二沽逾10伙

地政總署最新公布的資料顯示，今年首季只有4個項目入紙申請預售，涉及1,162個單位，為9年來季度最少。另外，新盤市場於周二(11日)暫錄逾10宗貨尾成交。主打細單位的將軍澳項目沽出3伙，單日吸金逾1,200萬元。

●將軍澳海茵莊園連平台特色戶售387萬元

●堅尼地城KENNEDY 38一房呎價約31,302元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期月內累沽約22伙

●啟德維港1號三房售2,050.2萬元

●紅磡必嘉坊．迎匯單日錄4宗成交 涉2,265萬元

該盤最新修改部分價單，將建築期付款計劃所提供的折扣增加1%，同日落實於本周六(15日)起以先到先得形式發售1伙，為28樓C室，實用面積514方呎，屬三房連開放式廚房間隔，即供折實價1,125.54萬元，折實呎價約21,898元。

●元朗雨後累沽145伙

星星地產的元朗雨後自開售以來，累計已錄得145宗成交，套現逾9億元。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，上述沽出單位當中約50%為一房戶，約37%為兩房戶，餘下屬開放式及其他間隔。而整體有約83%的買家選擇建築期付款計劃。

●今年首季僅4項目申請預售 屬9年季度新低

大量預售﻿樓花積壓下，新申請數量亦見放緩。地政總署資料顯示，3月份有2個新盤申請預售樓花同意書，涉及695伙。按季度計，今年第一季合共只有4個新盤入紙申請預售，總共涉及單位量僅1,162伙，數量為自2014年第一季後9年最少。

另一個為萬科香港的大埔馬窩路項目第1期，涉及404伙。截至3月底，滾存待批預售樓花項目有42個，涉及單位共18,699伙，較2月份少約787伙，跌幅約4%。