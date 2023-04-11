美股道指升70點　莫德納跌逾4%

市場仍在觀望美國通脹數據，有愈來愈多專家警告，由銀行業危機引發信貸收緊，將導致美國衰退風險加劇。美股3大指數周二早段個別發展，道指升70點，報33,657點；標指升1點，報4,110點；以科技股為主的納指跌26點，報12,058點。港股夜期報20,556點，升6點，高水71點。

安聯首席經濟顧問埃利安警告，早前美國銀行業爆發的連環倒閉危機，將令銀行體系收緊信貸，繼而增加衰退及滯脹的風險。他更指出，信貸收緊可能會在未來數季持續，並在明年初達到頂峰，這種現象不容易因政策而改變。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi認為，聯儲局應該暫停加息，因為貨幣政策過度緊縮的風險愈來愈大，擔心利率水平過高將破壞經濟增長。當前就業增長正在放緩，故聯儲局理應有條件暫停加息。不過，他認為除非真正陷入衰退，否則聯儲局不太可能減息。

許多人將此前硅谷銀行(SVB)及Signature Bank的倒閉，歸咎於聯儲局加息步伐過急。不過，紐約聯儲銀行行長威廉斯卻認為，倒閉的銀行主要出於自身問題，而非聯儲局政策失誤。

市場也認為聯儲局「繼續錯判形勢」，將會在今年內不得不減息。威廉斯表示，雖然市場預期與聯儲局的觀點(即今年內不減息)不一致，但他並不感到擔心。他解釋，由於經濟預測的不明朗因素增加，投資者預計的經濟放緩程度比聯儲局官員預計的大得多，因此雙方預測有分歧，而「時間會證明一切」。

個股方面，美國最大二手車零售商CarMax公布截至2月底止一季業績，期內收入按年跌25.55%至57.22億美元，當中二手車銷售額減少21.05%至45.31億美元；淨利潤亦大跌56.82%至6,900萬美元，折合每股盈利僅0.44美元，惟已經遠勝市場預期的0.24美元。該公司預期，截至明年2月底止的財政年度，將再開5家分店，其股價曾升8.88%。

研發及生產新冠疫苗的美國藥廠莫德納(Moderna)表示，其正在研發中的流感疫苗因測試數據不足，未能符合初步標準，或將延遲推出。市場憂慮新冠疫情過後，該藥廠將缺乏足夠支撐收入的新產品，拖累其股價早段曾跌4.67%。