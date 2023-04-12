東方日報B1：AI戰激化 中美擬規管
2023年04月12日 00:05
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阿里雲研發的大型語言模型「通義千問」昨日壓軸發布。
中外科企爭先恐後推出ChatGPT這樣的人工智能(AI)聊天機械人，阿里巴巴(09988)旗下阿里雲研發的大型語言模型「通義千問」周二壓軸發布，更計劃於不久的將來把AI接入各項業務去提升用戶體驗，最先會應用在辦公平台「釘釘」和物聯網智能家居終端機「天貓精靈」。另邊廂，急速發展的AI技術亦引起政府關注，國家網信辦發表徵求意見稿，擬規範生成式AI技術，同時有指美國政府亦打算立法規管ChatGPT等AI工具。
阿里主席張勇表示，作為全球領先的雲計算服務供應商，阿里雲也致力讓算力更普惠、讓AI更普及。他稱，希望幫助更多企業用上大模型，讓每家企業都能基於「通義千問」，擁有具備自己行業能力的專屬大模型。「我們的雲基礎設施平台上，不僅有阿里的通義大模型，同時也有我們跟高校科研院所、各行各業合作的基礎大模型。」阿里不僅要支撐好這些基礎大模型的訓練和服務，也要為各行各業生成和訓練專屬模型服務提供保障。
他又談到，伴隨着雲技術的發展，雲服務使用者愈來愈有機會聚焦於服務、應用和創意本身，而不是背後的基礎設施狀態。跟10年前相比，今天阿里的雲計算服務、算力服務比10年前的價格下降80%，存儲服務的價格降幅更多，接近90%。面向智慧化時代，他希望未來通過模型的廣泛使用為社會提供服務，阿里所有客戶可使用自己訓練的模型提供服務。「我們希望這個算力的成本是今天的10%，甚至1%，這是阿里雲要努力的方向。」
另外，抖音母公司字節跳動旗下的一款工作平台應用「飛書」，亦打算推出名為「My AI」的智能助手。目前在內地互聯網巨頭的AI大戰中，尚未正式發布的AI項目還有騰訊控股(00700)的「混元助手」。
不過，市場似乎對AI概念炒作開始退熱，阿里股價周二一度升穿100元大關，惟收市升幅縮至1.58%，報99.3元；AI「文心一言」錯漏百出貽笑市場的百度集團(09888)更跌5.38%。
事實上，急速冒起的生成式AI技術，不確定因素除了商業化前景外，還有監管。國家網信辦昨發表《生成式人工智能服務管理辦法》的徵求意見稿，當中明確提到對AI提供的內容有5大要求，第一項是「當體現社會主義核心價值觀」，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一等內容。其他要求包括尊重知識產權、防止出現歧視內容、確保內容真確、尊重他人私隱等。
業界對於監管似乎沒有牴觸，商湯(00020)聯合創始人王曉剛派「定心丸」，指監管並非針對大模型，只不過是規範AI生成技術所產生的新內容。他指，每當有新技術突破時，除了產生價值外，亦會衍生認知、道德、倫理、法律法規等各樣問題。商湯在不同地方開展業務時，均會遵守當地法律法規，早於上市前已成立各類委員會，對新產品進行審查，並隨着產品推進不斷完善。
美國方面，商務部旗下的國家電訊及資訊管理局(NTIA)也已開始調查AI相關應用，並徵求公眾意見，以幫助該局制訂具體的政策建議。NTIA將於60日內收集各種意見反饋，負責人Alan Davidson表示：「這項程序的目標是根據我們從該領域專家那裏聽到的資訊，提出建議，說明政府可以做甚麼。」NTIA正邀請企業、民間社會團體、研究人員和公眾提供想法。