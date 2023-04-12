陳樂怡：中資電力股盈利料改善

美國3月非農就業數據超預期，5月加息0.25厘預期升溫，美國10年期債息及美匯上揚。投資者正緊盯美國3月消費物價指數(CPI)，市場估計CPI按年增速將會放緩至5.1%，2月為6%；核心CPI預計輕微增至5.6%，2月為5.5%。假如通脹超預期，恐怕將會推升加息預期。

另一方面，內地3月CPI按年升0.7%，低於預期，反映經濟復甦力度偏弱，觀望第二季有何政策提振。恒生指數昨未見明顯方向，續受制於3月高位21,005點。

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信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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