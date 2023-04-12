陳樂怡：中資電力股盈利料改善
2023年04月12日 05:00
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美國3月非農就業數據超預期，5月加息0.25厘預期升溫，美國10年期債息及美匯上揚。投資者正緊盯美國3月消費物價指數(CPI)，市場估計CPI按年增速將會放緩至5.1%，2月為6%；核心CPI預計輕微增至5.6%，2月為5.5%。假如通脹超預期，恐怕將會推升加息預期。
另一方面，內地3月CPI按年升0.7%，低於預期，反映經濟復甦力度偏弱，觀望第二季有何政策提振。恒生指數昨未見明顯方向，續受制於3月高位21,005點。
板塊方面，中資電力股昨普遍上揚。事實上，隨着內地經濟重啟，企業開工率回升，首兩個月工業用電量按年增長3.2%，增速有所加快。惟發電量增幅少於用電量，預計電力市場傾向緊平衡。而4月煤炭價格回落，利好電力利潤改善。其中，較看好華電國際(01071)，火電業務盈利逐漸改善，資本開支低於同業，未來有望維持較高派息率。
貓眼娛樂阻力位10元
個股方面，貓眼娛樂(01896)作為內地龍頭線上票務平台、電影發行方，以及互聯網娛樂營銷平台，布局貫穿產業上下游。公司與騰訊控股(00700)及美團(03690)加強合作，鞏固流量優勢。隨着內地防疫政策轉向，線下消費回暖，票房開門紅，觀影人次回升，電影製作重拾節奏，今年大作儲備豐富。預期公司將可受惠於電影行業復甦，估值有望獲重估。貓眼現價對應2023財年預測市盈率15倍，低於同業阿里影業(01060)，該企股價向上阻力位10元，支持位7.5元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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