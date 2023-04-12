陳錦興：資金流入內房板塊　龍湖集團料受惠

美國5月加息行情看漲，科技股反覆，資金向內房輪動。從3月合約銷售評估，內地房地產有回暖迹象，不單是央企，民營內房商也見復甦，情況讓市場疑慮稍退。龍湖集團為民企內房商的龍頭之一，且財務狀況良好，銷售轉強，有利估值重估，短線上升動力持續。

龍湖3月單月實現總合同銷售金額人民幣224.6億元人民幣(下同)，按年增長38.5%，按月升28.7%。今年開局銷售為108億，2月為174億，從趨勢看，已是連續兩個月上升；若以首季計，其合約銷售按年增幅更達104%，明確反映龍溯的銷售動力正在恢復。

此外，龍湖1月時並無增加土儲，惟2月以5.5億買地，3月買地金額增至23.78億，反映內房的產業鏈，由投資買地到合約銷售，正恢復運轉，這是市場回暖的另一個有力的信號。

雖然去年內房市道疲弱，但龍湖核心利潤達225.4億元，微增0.5%，核心稅後利潤率為12.3%。龍湖資產負債表穩健，淨負債率(負債淨額除以權益總額)為58.1%，在手現金為人民幣726.2億元，借貸成本約為年利率4.10%，顯示其財務狀況獲債務市場的認可。論前景，隨着行業走出最惡劣情景，現價市盈率4倍，股息率近6厘，估值吸引，具重估空間，建議22.5港元吸納，上望阻力位26元，跌破支持位20.5止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)