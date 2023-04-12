道指升98點 紐油漲逾2%
2023年04月12日 08:49
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●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.1%，報102.14；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.8931；美元兌日圓處133.63；歐元報1.0919，英鎊報1.2424。現貨金價處2,004美元。布油報85.57美元，紐油報81.48美元。比特幣升0.3%，報3.02萬美元。道指期貨升15點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。
●道指收報33,684點，升98點或0.29%；標指收報4,108點，跌0.17點；納指收報12,031點，跌52點或0.43%。
●港股ADR指數按比例計算，收報20,400點，跌84點。
●歐洲三大股市做好，法股漲近1%。
●紐約5月期油收報每桶81.53美元，升1.79美元，升幅為2.24%
●紐約6月期金收報每安士2,019美元，升15.2美元，升幅0.76%。
●日本2月核心機械訂單按月跌4.5%，預期跌6.3%
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