IMF下調全球經濟預測　今年料增長2.8%

加息周期對經濟影響漸次顯現，國際貨幣基金組織(IMF)將今年和明年的全球經濟增長預測較1月時各下調0.1個百分點，分別至增長2.8%和3%，主要反映多個國家加息較急，導致經濟增長由去年的3.4%放緩。其中發達經濟體的經濟增長更由去年的2.7%，料減速至今年的1.3%。IMF又直言，大部分中央銀行的通脹目標(一般為2至3%)較難在2025年前達成。

在最新的《世界經濟展望報告》中，IMF提到，如出現更多金融不穩事件的話，今年世界經濟增長速度會進一步放緩至2.5%，發達經濟體放緩至不足1%。按基本情景預測，中國經濟今年增速預測為5.2%，高於美國的1.6%，而中國經濟增長可為其他國家帶來積極的溢出效應。印度預計今年經濟增長為5.9%；相反，英國在發達經濟體中包尾，今年預計經濟收縮0.3%。

另外，全球總體通脹率在基本情況下會由去年的8.7%，降至今年的7%，主要由較便宜的大宗商品價格帶動。該報告坦言，目前的高利率很可能是暫時的。當通脹受控後，發達經濟體的央行或放寬貨幣政策，使實際利率回到疫前、逼近「零下限」(Zero Lower Bound)的水平。至於利率會在多大程度返回該水平，將取決多項因素，包括政府債務和財赤有否持續上升，以及去全球化程度，令全球金融市場會否出現割裂的情景。