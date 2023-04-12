老虎國際推AI投資助手　目前處測試階段

科技公司爭相推出人工智能(AI)大模型之際，證券業界亦加強科技應用。互聯網券商老虎國際推出AI投資助手TigerGPT，為公司一系列互聯網服務中，最新開發的文本生成式AI聊天機器人服務，目前正處於用戶測試階段，預計未來將於其旗艦交易平台Tiger Trade正式推出。現已備有繁體中文、簡體中文及英文版本，其研發團隊亦正在有關基礎上，進行粵語版的研究，將稍後推出，並陸續增加其他支援的語言，且與公司擴大國際市場的步伐一致。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，公司不斷促進全球投資，以提供更好的用戶體驗，同時加強用戶的整體投資知識基礎，又期望TigerGPT能讓用戶不再被堆積如山的零碎數據和資訊淹沒，透過其清晰、高度針對性的解答，滿足用戶對某些股票或行業的好奇，從而促使用戶作出其投資決策。

該公司表示，應用OpenAI技術，旨在協助用戶進行精準有效的環球投資決策，而TigerGPT將運用老虎國際的龐大資料庫，並結合多個付費平台的內容，為用戶提供及時和資訊性的答案，包括但不限於上市公司背景及數據、海量金融知識及投資者教育內容、第三方市場及股票觀點等，以對話形式在數秒內為用戶提供答案，以省卻市場研究的時間，令投資前的準備功夫變得便捷。