滙豐大縮英國分行網絡　年內過百間陸續關門

外媒報道，滙豐銀行在英國有6家分行將於下周永久停業，而且今年還有100多家分行會關門。

該行解釋，作出此決定是因為分行的面對面客戶數量有所下降，並指正在尋求幫助客戶轉用網上銀行，又表示在過去5年中，滙豐分行的常客減少65%。

滙豐銀行英國分銷董事總經理Jackie Uhi表示，人們正在改變使用銀行服務方式，許多分行的客流量處於歷史最低水平，而且沒有回歸迹象，遙距使用正在成為大多數人的常態。他指，關閉分行的決定絕非易事，也絕非輕率之舉，尤其是當某個地區只剩最後一家分行時。他補充，在關閉分行後的戰略上投入大量資金，包括向尚未有設備使用網上銀行的指定分行客戶，提供免費平板電腦設備，以及一對一指導，幫助他們遷移至網上銀行。

此外，滙豐今年內將關閉另外108家英國分行。該行表示，在本輪關閉後，仍在全國擁有327家分行網絡。

Age UK批評該行決定，警告指這對老人來說「真的很困難」。Age UK慈善總監Caroline Abrahams指，這讓不想或不能使用網上銀行的老人，其生活變得非常困難，關閉一家分行可以為銀行節省資金，但這並不是許多老人想要或需要的，因為他們一直都對面對面的銀行服務感到非常滿意。