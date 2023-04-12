【高盛推介】騰訊受壓 部署宜重新審視條款
2023年04月12日 12:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)大股東Prosus表示，於本周已將持有的9,600萬股騰訊股票以認證形式存入香港中央清算結算系統，以讓該批股份能夠有序地在市場上交易。
騰訊周二(11日)失守380港元水平，跌約2.3%，受消息影響，周三(12日)早上繼續下跌。早上低開約1.5%後跌幅擴大，曾低見358元的過去3周低位，及後跌幅收窄。現報364.2元，跌約3.3%，跌幅較大市深。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周四(6日)及本周二共錄得約6,250萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見北水繼續沽出騰訊，錄得約14.7億元資金淨賣出。
由於騰訊股價急跌，投資者在部署時應重新審視產品條款，並因應投資取態，風險可承受程度等，選擇合適的條款產品。
投資者如看好，認購證方面的輕微價外選擇，可留意高槓桿騰訊購(13514)。貼價選擇可留意高敏感度的騰訊購(14578)。價外選擇可留意騰訊購(12951)，適合短線部署。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(58425)，遠牛選擇可留意騰訊牛(57500)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊購(13514)，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿10.6倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊購(14578)，行使價409.08元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、高敏感度。
騰訊購(12951)，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿11.6倍，價外、適合短線部署。
騰訊牛(58425)，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率25.6倍，高槓桿近牛。
騰訊牛(57500)，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意騰訊沽(12198)。貼價選擇可留意騰訊購(12672)。熊證方面可留意騰訊熊(51602)，遠熊選擇可留意騰訊熊(51766)，與現價有約35及45元收回距離。
騰訊沽(12198)，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿。
騰訊沽(12672)，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.3倍，貼價。
騰訊熊(51602)，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率9倍，近35元收回距離熊證。
騰訊熊(51766)，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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