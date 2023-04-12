報告：亞太區保險商將法規實踐列最優先事項

據金融服務行業策略諮詢公司Quinlan & Associates《亞太區保險投資前景》報告顯示，法規實踐是亞太區保險商的最優先事項。

當中，91%受訪者將實踐《國際財務報告準則》(IFRS)第9號/第17號視為最優先事項，同時，71%的保險商將風險基礎資本(RBC)法規實踐視為高度優先事項。平均而言，36%的受訪者計劃重新分類攤銷成本或其他全面收益下的投資資產，香港(57%)及中國內地(57%)的保險商在這一點上進展相對緩慢。

在資本風險優化方面，57%的受訪者計劃採取(或已經採取)證券層面與戰略資產配置層面的優化措施，以管理其資本風險，而32%的保險商傾向於僅在戰略資產配置層面進行優化。在進行優化的保險商中，超過50%認為實踐存在困難。

亞太區監管機構對地區保險商的ESG要求預期快速演變，近年來尤其專注於環保倡議(如淨零排放)及風險管理策略，因此，保險商正在將ESG考慮因素納入營運及投資。調查結果顯示，70%的亞太區保險商已經將ESG納入其投資策略，或正在這麼做，同時，50%的受訪者尚未開始把淨零排放納入考慮之列。數據質素仍是納入ESG與淨零排放的最大障礙，其次是投資管理，而這兩點是整條納入價值鏈的起點。

平均62%的亞太區保險商認為當地ESG法規將在未來3年變得更嚴格，在澳洲(77%)、馬來西亞(72%)及香港(69%)的預期尤其高。

鑑於股票及債券估值下跌，約40%的亞太區保險商計劃在未來3年向私募債務及私募股權分配更多投資，其中33%計劃減少對股票的投資。至於房地產、多元資產、固定收益及貨幣市場/現金投資，約一半受訪者計劃保留當前配置水平。

投資風險、償付能力風險、及負債存續期/現金流匹配是推動保險商未來投資策略的首要因素。在偏好市場方面，73%的保險商計劃向國際市場分配更多投資，而南韓、中國內地、泰國及馬來西亞仍偏向本國市場。

該報告調查了43家保險公司的56位高管，覆蓋亞太區8個市場，探討亞太區的保險商如何應付及利用各種行業特定發展，並了解它們未來投資策略的主要優先事項。

安本高級保險投資方案總監熊劍表示，報告發現在當前市場環境下，法規實踐及ESG採納是區內保險商高度優先的關注領域。區內保險商取得競爭優勢的關鍵將是從被動的合規驅動思維轉變為主動思維，利用風險基礎資本、《國際財務報告準則》第9號/第17號及ESG作為實現戰略差異化的機會。客戶的數碼意識日益提高，而能有效向目標客戶推送投資相連保險產品的代理人網絡有限，也顯示保險商應進一步將其投資相連保險業務數碼化。