雲康集團去年收入倍增　稱不排除再有更好派息

董事局主席張勇表示，去年公司毛利率跌逾18個百分點至34.8%，主要因去年新冠業務仍佔公司業務佔比較重，而隨着相關檢測產品價格由高位回落，平均單價降低，令毛利率受影響。他又認為，隨着疫情降溫，相關收入將會減少，但強調若果以傳染病的角度來看，其專業檢測需求不會消失。

至於公司由上市至今的派息比率較高，被問到情況能否持續，他則指是由於市場需求及早年的科研投入較高所致，會視乎市場反應作出部署，在堅持正常派息的同時，亦不排除再有更好派息。

雲康去年研發投入按年增長1.15倍至9,470萬元，他則稱過往研發開支佔整體成本約8%，基於對行業發展趨勢的判斷，未來依然會堅持對研發的投資，並預期疫情後被壓抑的醫療需求將大規模恢復，所以會留意社會趨勢，為醫學醫療中心、城市醫聯體及縣域醫共體提供創造價值的深度服務。

他又提及，觀乎內地目前醫療資源分配不均衡、內地民眾對相關需求仍龐大，疊加未來趨向老齡化的社會結構，三大因素均是有利業內發展的誘因，並期望透過技術創新將醫療資源下沉至基層，且對標歐洲、美國以至香港市場，將中國獨立醫學實驗室(ICL)滲透率提升至約50%，而弗若斯特沙利文數據則顯示，現時中國的ICL滲透率僅6%，美國則達60%。

他解釋，由於檢測是臨床治療的前置工作，而以往內地醫療系統以公營為主，不考核成本，但隨內地早年推出按疾病診斷及病種收費的DRG/DIP制度改革，未能作為業務招徠的檢測能力將被進一步壓縮成本，效率亦會相應提升，預料有助於檢測外包業務蓬勃發展。