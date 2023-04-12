阿里魚與Sanrio啟動多項合作計劃

她又指，是次合作，除了IP授權與商品開發外，阿里魚將立足自身優勢，在IP內容引進與開發、整合電商資源營銷、創新沉浸式消費場景、IP消費人群精細化營運等多個方面。

三麗鷗海外事業部總裁、三麗鷗中國區首席執行官齋藤陽史則指出，阿里魚以及阿里集團是在全球數碼領先的企業，特別是借助電商平台向消費者提供各種體驗的公司之一，相信通過三麗鷗與阿里魚、阿里集團以及廣大授權商家的合作，可以進一步實現「現實與數碼融合」，促進三方的共創共贏。

在與三麗鷗的合作中，阿里魚更充分聯動其「IP2B2C」的全鏈路能力。阿里魚副總經理、IP授權業務負責人江旭恒介紹指，基於對三麗鷗IP商品在2022年的宏觀消費洞察與用戶畫像分析，阿里魚發布了2023年度三大全新計劃，包括新內容、新圖庫及新營銷。