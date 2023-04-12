高力料今年甲廈租金回升　中環金鐘漲幅達5%

高力周三(12日)發布2023年第一季度的房地產報告顯示，市場恢復速度比預期慢，因為期待已久的內地遊客，被地緣政治緊張局勢和全球經濟衰退所抵消，該行香港研究部主管李婉茵表示，整體投資情緒因利率上升而持續低迷，惟隨着潛在買家查詢數量有望恢復到2019年水平，預計將在下半年推動投資市場，特別是豪宅、零售和住宿類型的物業。

上述季度報告指出，由於沒有新辦公大樓在季內竣工，市場逐漸消化了前一年累積的空置樓面，並延續去年的吸納量正增長。今年第一季凈吸收量約9.3萬方呎，反映租賃活動正在增加，故整體甲級商廈空置率略微下降至約14.7%。

至於同期整體甲廈租金按年下降約1.3%，主要是由於港島東寫字樓業主議價時作出更大讓步，致使該區的租金按季明顯下調約3.4%。九龍方面，租賃活動也有所恢復，尤以尖沙咀最明顯。該區空置率按季下跌約0.4個百分點至約12%，已租用樓面增長約37,500方呎。該行預期，今年甲廈租金會回升約3%，當中，中環及金鐘會漲達5%最多，其次是尖沙咀亦有約4%升幅。

該行香港商業物業服務主管顏慧萍表示，將預見搬遷到新寫字樓的活動在今年將變得更為普遍，基於目前寫字樓空置率偏高，加上租金相對廉宜，租戶有極佳機會升級或整合辦公空間。

報告又指，整體一線街舖零售租金在2023年第一季按季增長約1.1%。藥妝成為推動租賃需求的主要動力，並預期會在2023年第二季持續。而珠寶和鐘錶等奢侈品行業也逐漸回暖，品牌在一線街舖上擴張。餐飲業仍然是租賃市場上增長最快的行業之一，進駐購物商場及一線街舖。高力香港商舖服務主管吳凱寧預期，今年一線街舖租金將增長約8%，下半年復甦步伐有望逐漸加速，其中中環和銅鑼灣有望表現優異。

本季倉庫空置率則約3.3%，按季保持穩定，倉庫租金亦只跌約0.5%，普通工業租金同期按季則增長約0.5%。該行香港工業物業服務主管陳彪說，生產線遷離內地是否普遍趨勢尚有待觀察，但由於轉口貿易在香港物流活動中佔比極重，供應鏈重新編配可能會降低對香港物流服務和倉庫空間的需求。

利率上升，大多數買家首季仍保持謹慎，資本巿場僅錄得15宗交易，總值91億港元，按年下跌約16%，按季則挫約15%。該行香港資本市場與投資服務主管翟聰稱，通關後來自各地買家的查詢有所增加，據統計，來自潛在買家的查詢量已經恢復到2019年前的六至七成，該類買家包括國際基金及內地投資者。