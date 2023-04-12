道期升70點 日圓續尋底
2023年04月12日 16:11
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美匯指數報102.06；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8861；美元兌日圓報133.79；歐元處1.0928；英鎊報1.2418。金價報2,010美元。油價微升，布油報85.54美元，紐油處81.41美元。比特幣見30,021美元。道指期貨升70點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:00 印度3月消費物價指數
20:30 美國3月消費物價指數
22:00 加拿大官方指標利率
●華爾街市場人士分析指，如果通脹高於預期，將削弱有關美國聯儲局到年底前將大幅減息的觀點，令市場受壓。港股向下，恒生指數收報20,309點，跌175點或0.85%，國企指數收報6,866點，跌83點或1.21%；科技指數收報4,166點，跌81點或1.92%。主板全日成交1,080億港元。https://bit.ly/3mqCRuO
-騰訊曾挫近6%，大股東將9,600萬股移入中央結算系統。
-傳阿里內地數碼商業板塊調整，天貓與淘寶將分家。
-阿里魚與Sanrio啟動多項合作計劃。
-「周杰倫概念」股巨星傳奇傳通過上市聆訊。
-瑞聲科技股價曾瀉16%，里昂籲沽售。
●內地A股三大指數個別發展，其中滬綜指報3,327點，升13點或0.41%，成交額4,820.66億元人民幣。貴州茅台股價跌穿1,700元人民幣，創年內新低，跌近3%。https://bit.ly/412g1sq
香港經濟：
●傳字節跳動進駐中環國際金融中心。
外地經濟：
●聯儲「新鷹王」：遏通脹為首要任務，今年減息不樂觀。
●加息累事！IMF降全球經濟預測，英國料收縮0.3%。
●日本據報將批准大阪開設首家賭場，料建綜合渡假村。
●卸任日央行行長後即返工？黑田東彥赴大學執教鞭。
企業消息：
●德銀將關閉在俄剩餘IT業務，500專家獲發遣散費。
●滙豐大縮英國分行網絡，年內過百間陸續關門。
●高盛將在日本開始交易銀行服務。
●福特擲過百億改造加拿大舊廠，提升電動車產能。
●軟銀旗下Arm傳本周落實在納斯達克上市。