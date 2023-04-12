葉氏化工：未擬再售溶劑業務　未來聚焦塗料油墨項目

他解釋，當初出售股權主要是集團多年來希望往上游（醋酸）發展，惟受資金及材料供應等限制而一直未有成事，而將股權售予PAG能解決有關問題。集團投入約18億元人民幣於湖北建設醋酸廠，料2025年底前投產，年產量60萬噸，亦有增產空間。儘管PAG入主，但溶劑業務仍是原有班底營運。

溶劑原是葉氏的主營業務，出售控股權股將不再併表。葉鈞指，出售股權所得將用於派發特別股息、還債，又形容今年是公司的轉型期，年收入由以往過百億港元，大幅減至去年逾30億港元，但已定立清晰的發展策略，對業務發展有信心，去年底負債比率約25%，目前已降至近乎零水平，惟因淨現金不多，故稍後會作較長期的銀行融資，以備不時之需。

塗料方面，葉鈞提到，當中僅2成來自內地新盤，即使內地新樓交易在新冠疫情後未見大起色，但二手樓、翻新工程等有恢復，日後將繼續聚焦建築塗料及效果油漆的策略，並透過經銷商控股、集團持少數股權形式開店，今年首季已新增逾100間店，現時總數近2,500間，有意再開100間「靚店」，以提供客戶體驗及建立品牌效應，相信能有助帶動毛利率有明顯升幅。

至於油墨業務，他透露，由於市場分散，正在內地物色併購機會，目標是工業類油墨業務，惟現時未有任何可公布的項目。另外，產能復甦，經濟並未復甦，市場採購原材料不困難，價格亦不屬高位。