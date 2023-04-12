貿發局：香港國際創科展屬頂尖商貿平台　探索跨地域商機

港府與香港貿易發展局合辦的香港國際創科展(InnoEX)，連同貿發局的「香港春季電子產品展」和「香港國際春季燈飾展」於周三(12日)在香港會議展覽中心「開鑼」，合共吸引來自香港、中國內地、亞洲、歐美等20個國家和地區的逾3,000家展商參與，當中有12個來自中國內地10省市的展商參加，包括北京中關村、浙江省、杭州市等展團。

貿發局署理總裁張淑芬表示，香港是亞洲區內甚具戰略性的創新科技樞紐，憑着這個優勢，香港國際創科展作為頂尖的商貿平台，展示新一代的智能解決方案和尖端科技，並匯聚國際和本地具影響力的科技專家、企業、意見領袖和投資者，探索跨地域和跨行業的合作機遇和商機。

三個展覽將結合網上及實體形式進行，至周六(15日)結束，而環球展商、業界人士和買家可在4月22月或之前，同時透過「商對易」(Click2Match)智能商貿配對平台進行洽商，相信有助推動跨行業、跨界別的合作和交流，包括企業對企業(B2B)、政府對政府(G2G)及政府對企業(G2B)的多方面合作，並透過帶動創科機構與市場對接，推動創科成果轉化和產業化，繼而進軍環球市場。