【產經直播】股王累事　港股難向上突破？

隔晚美股個別發展，市場聚焦今晚(12日)出爐的美國3月份CPI數據，將被視為聯儲局下月議息的指標，目前市場預測5月加息0.25厘的概率超過70%，通脹數據公布在即，將會如何左右美股走勢？

港股周三(12日)反覆下跌，最多跌248點，收市報20,309點，跌175點，高低波幅僅257點，成交1,080億元。港股欠缺動力 ，悶仍要維持一段時間？

隔晚國際油價終止3連跌，紐約期油重上每桶80元以上，短期油價走勢？另外，美匯回落，刺激金價重返每安士2,000美元關，市場避險氣氛濃厚，金價仲繼續有得升？金礦股有上升空間？

比特幣突破3萬美元水平，最多抽升近乎5%，屬去年6月以來首次，自從傳統銀行出現信心危機，令加密貨幣再獲追捧，比特幣今年年初至今累升逾80%，較納指反彈約20%更為強勁，比特幣走勢仲會再突破？

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