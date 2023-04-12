戴德梁行：商舖租金已見底　甲廈租金全年跌最多4%

零售市場隨中港通關逐漸復甦，戴德梁行最新季度報告顯示，商舖租金跌勢結束，主要核心區以中環反彈速度較快，第一季租金錄約3.2%按季增加，各區空置率亦普遍按季回落，當中旺角區下降1.8個百分點最多。

該行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威指出，中港兩地全面通關後，遊客數字增幅明顯，根據政府最新公布數據顯示，2月份單計內地旅客已超過110萬人次，商舖需求因而有所提升，租金獲得支持。

核心區商舖租金結束自疫情以來的跌勢，各區租金均在低位按季回升，以上述主要由本港白領消費者和高端旅客支持的中環區升幅最大，第一季平均呎租回升至約387元。其次旺角及銅鑼灣亦按季升約2.8%及2.4%，平均呎租報約333及783元。該行相信上半年舖租升幅將比原先預期的快，料可升約3%至8%。

而第一季各區空置率亦普遍下降，以上述旺角跌至10.9%最顯著，中環區則下降1.4個百分點至約9.9%，尖沙咀亦跌1.2個百分點至約15.5%，銅鑼灣則維持約7.9%水平。

林應威認為，零售商仍普遍持保守態度，季內未見有品牌大肆擴張情況，尤其是高端零售商和大型連鎖店。租賃成交和租金難以即時呈V形反彈。相信上半年還是零售市場的適應期，較明顯的反彈和擴張活動或要到下半年才出現。

甲級寫字樓市場方面，第一季租金跌勢持續，戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝指出，受農曆新年傳統淡季影響，首季甲廈整體表現未有明顯反彈，第一季錄得約24.8萬方呎的負吸納量，整體待租率攀升至約17.1%，租金續見下調壓力，按季回落約1.5%，相比去年同期累跌約7.9%。各主要地區以港島東及九龍東跌幅較為明顯，按季下調約2.3%及2.2%。

他指出，儘管通關對市場屬利好因素，但目前寫字樓待租面積及待租率仍處於高水平，因此業主難以提高租金，預測全年整體甲廈租金將下調約2%至4%。