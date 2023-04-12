大埔University Hill日內刊樓書 本周開放一個示範單位
2023年04月12日 16:47
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（左起）胡致遠、雷霆、楊晉瑋
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill於周三(12日)公布，將於24小時內上載樓書。新地副董事總經理雷霆表示，樓盤將於下周中開價。他介紹，該盤除了鄰近將會興建的白石角港鐵站之外，亦毗鄰新建的巴士總站，將提供九巴900號線來往樓盤至灣仔，故將來的住戶可謂港九新界、無遠弗屆。
他續指，集團旗下第二季緊接會推出的樓盤包括屯門兆康NOVO LAND 2B期、港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub第C期、天水圍輕鐵天榮站上蓋項目第1期。
新地代理總經理胡致遠指，University Hill計劃本周率先對傳媒開放一個交樓示範單位。該盤住戶入伙後，每戶可享半價購買巴士月票一張的折扣優惠。
此外，九龍巴士(一九三三)有限公司助理車務總監楊晉瑋稱，項目毗鄰新建的巴士總站正進行審批，預計2024年落成，屆時將會提供兩條路線，包括連接港鐵大圍站的82D線，以及往返港島區的900號線，記者會上亦特別播放該路線的模擬行車片段，以展示由項目出發至中環，金鐘及灣仔的所需時間。