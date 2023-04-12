大埔University Hill日內刊樓書　本周開放一個示範單位

他續指，集團旗下第二季緊接會推出的樓盤包括屯門兆康NOVO LAND 2B期、港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub第C期、天水圍輕鐵天榮站上蓋項目第1期。

新地代理總經理胡致遠指，University Hill計劃本周率先對傳媒開放一個交樓示範單位。該盤住戶入伙後，每戶可享半價購買巴士月票一張的折扣優惠。

此外，九龍巴士(一九三三)有限公司助理車務總監楊晉瑋稱，項目毗鄰新建的巴士總站正進行審批，預計2024年落成，屆時將會提供兩條路線，包括連接港鐵大圍站的82D線，以及往返港島區的900號線，記者會上亦特別播放該路線的模擬行車片段，以展示由項目出發至中環，金鐘及灣仔的所需時間。