金鐘甲廈3月平均呎價近2.5萬元　按月升5.8%

本地經濟步入復常，企業商務往來增加，商廈市場表現持續改善。美聯工商舖資料研究部發表《商廈快訊》報告指出，3月整體分散業權甲廈售價及租金均上升，分別按月漲約0.5%及2.3%，而分散業權乙廈售價及租金，按月則下跌約0.9%及上升約0.1%。

該報告指出，上月金鐘的指標甲級商廈平均呎價升幅最理想，呎價最新報約24,621港元，按月漲約5.8%，而中環亦升約1.1%至約31,450元。至於，尖沙咀平均呎價報約12,365元，按月升約2.2%。不過，個別地區甲廈售價亦向下，上環平均呎價報約29,338元，較2月低約1.1%。至於各區甲廈租金走勢，以中環區升幅較理想，該區平均呎租報約56.2元，按月漲約14.1%。

該行工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，上月50大甲廈共錄約13宗買賣成交，創18個月以來新高。當中，億元成交方面，上月最矚目的買賣成交包括以2.4億元出售的長沙灣南商金融創新中心一批高層單位，以及1.1億元成交的九龍灣恩浩國際中心單位，成交呎價近1萬元。值得留意的是，目前傳統核心商業區的買賣成交價更高，例如金鐘遠東金融中心及美國銀行中心分別錄呎價逾3萬元成交，較同區的平均呎價高約三至五成。預期下季商廈成交量會繼續維持升勢，而由於高息環境料持續，相信中細價單位以及分層商廈更受投資者追捧。

至於上月整體商廈註冊宗數呈現明顯升幅，最新數字報約110宗，按月飆升約1.5倍，租務成交量維持升勢，按月升約45.7%至593宗。報告又提到，上月全港整體甲廈空置率約10.3%，中區、灣仔及銅鑼灣、尖沙咀的空置率分別約8.6%、約7.1%及約8.4%，出現略為下跌跡象，而九龍東的空置率維持高企，仍達約17.3%。