平安好醫生與天保基建簽署戰略協議

天保基建董事長兼總經理侯海興表示，公司主力發展保稅區及濱海新區，以「一體兩翼，兩商兩融，三元衍生」為戰略，構建未來社區、未來園區為主業發展模式，而且注重住宅項目智慧健康社區的建立，直言醫療健康是公司「未來社區」最重要的組成部分，希望通過與平安好醫生的合作，豐富項目配套資源，多方位滿足改善型住戶的需求，不斷豐富未來社區的內涵。

平安健康總裁吳軍則指，公司背靠平安集團，有豐富的支付方資源、完善的供應商網絡、服務體系等，而其「管理式醫療+家庭醫生會員制+O2O醫療健康服務」的商業模式，已成為專業及一站式的企業健康管理服務提供商。截至2022年底，已拓展超過4.9萬名內外部醫生團隊，累計簽約名醫專家超過2,000位，能滿足用戶全場景、多層次的醫療健康服務需求。

值得留意的是，平安好醫生與天保基建已於2022年5月開始業務合作，平安好醫生發揮其結合網上及實體醫療健康資源、軟硬件設備和服務產品的整合能力，與天保基建共同建立未來社區和園區的「健康芯」理想。今次「加碼」合作，雙方將積極響應「健康中國2030」建設號召，持續展開健康社區建設，並在營運平台體系建設和維護等醫療養老營運方面進行深度合作，包括就網上、線下健康、醫療設備、住宅區醫療、養老方案設計，亦會探索未來多元化合作的可能性。