太古城792呎三房減50萬沽　呎售1.9萬元

鰂魚涌太古城再錄三房成交，單位放盤約兩個月，僅減價50萬元後，以1,538萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基稱，鰂魚涌太古城彩天閣中層B室，實用面積約792方呎，三房間隔，2月叫價1,588萬元放售，減價50萬元，以1,538萬元成交，呎價約19,419元，原業主於1988年9月以以183萬元購入，帳面獲利1,355萬元，物業期內升值約7.4倍。

●美聯黎泳傑表示，筲箕灣居屋愛蝶灣5座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，原業主近期於未補價第二市場叫價約575萬元，獲同區綠表客垂青，議價後以568萬元成交，呎價約11,736元。

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九龍區

●香港置業陳子麟指，九龍灣居屋麗晶花園17座中低層G室，實用面積約407方呎，兩房間隔，望內園景，原業主於已補價自由市場以約510萬元放盤1個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價約30萬元， 以約480萬元成交，呎價約11,794元。

●利嘉閣余美寶稱，紅磡海逸豪園9座低層E室，實用面積約900方呎，套三房間隔，望園景，叫價約1,680萬元放售，近期逐步調低叫價，終以1,560萬元易手，先後累減約120萬元，呎價約17,333元。

●中原鄧錦雄表示，九龍塘又一居21座中層E室，實用面積約654方呎，套三房間隔，以1,225萬元易手，較估價高約5%，呎價約18,731元，新買家為外區客，於復活節長假期間外遊，回港後即決定入市上址自用。

●中原黃家全稱，西南九龍浪澄灣3座高層A室，實用面積約548方呎，兩房間隔，望海景，最新以1,110萬元易手，呎價約20,255元，原業主於2014年10月以810萬元購入，持貨約8年半帳面獲利300萬元，單位期內升值約37%。

●香港置業曾家輝透露，長沙灣星匯居1座低層D室，實用面積約393方呎，一房連儲物室間隔，以約700萬元放盤僅兩日，即吸引外區客洽詢，因原業主同步換樓，減價約105萬元，以595萬元易手，呎價約15,140元， 新買家為首置客。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣藍澄灣2座高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望內園景，最初叫價約590萬元，獲買家洽購，雙方議價後累減約22萬元，最終以約568萬元成交，呎價約11,711元。

●利嘉閣梁均耀指，房協青衣綠悠雅苑2座低層G室，實用面積約535方呎，兩房間隔，未補價第二市場以565萬元成交，呎價約10,561元，原業主2013年以325.1萬元一手購入，持貨約10年帳面獲利約239.9萬元。

●中原陳麗嫦稱，荃灣麗城花園2期9座高層A室，實用面積約668方呎，套三房間隔，享遠山景，叫價730萬元，減至695萬元沽出，呎價約10,404元，累減35萬元，減幅約5%，新買家為同區租客。

●美聯林載發表示，荃灣荃景花園8座高層A室，實用面積約577方呎，套三房間隔，早前以768萬元放售，新買家有見屋苑高層單位少有放售，議價不足3%，決定斥747萬元承接換樓，呎價約12,946元。

●中原黃仲賢指，荃灣區4月暫錄約40宗二手買賣，按月減少約四成，屋苑3座高層E室，實用面積約288方呎，一房間隔，原先叫價608萬元，上車客睇樓一次即還價，終以595萬元成交，呎價約20,660元，原業主持貨約4年帳賺6萬元。

●中原周毅麒稱，荃灣4月份暫錄約30多宗二手買賣，包括翠豐臺2座高層C室，實用面積約455方呎，兩房間隔，今年3月中放盤，開價698萬元，經過3小時議價，共減20萬元，最後以678萬元成交，呎價約14,901元。

●中原曾慧敬表示，屯門居屋景峰花園1座高層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價430萬元，單位有裝修及享山景，議價後以403.7萬元獲區內分支家庭承接，呎價約8,719元，減幅約6%。

●祥益黃慶德透露，屯門居屋富健花園6座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內綠表客見單位附設裝修，獲減價28萬元，於未補價第二市場以400萬元購入上址自用，呎價約6,757元。

●中原何家樂稱，天水圍Wetland Seasons Park第1期20座高層B1室，實用面積約432方呎，兩房間隔，原先開價600萬元，減價9萬元，以591萬元沽出，呎價約13,681元，新買家為上車客，原業主於2020年初以約570萬元一手買入，帳面獲利21萬元。

●中原王勤學指，元朗區昨天錄得5宗二手買賣，朗怡居5座高層A室，實用面積約552方呎，兩房間隔，開價668萬元，獲上車客垂青，議價後以649萬元承接，呎價約11,757元。

●中原透露，元朗YOHO MIDTOWN第5座高層D室，實用面積約507方呎，兩房間隔，開價880萬元，議價後以840萬元沽出，呎價約16,568元，原業主於2020年2月以815萬元買入，持貨約3年帳面獲利25萬元，單位升值約3%。

●中原彭成裕表示，元朗柏麗豪園2座低層C室，實用面積約635方呎，兩房間隔，原先開價645萬元，獲上車客垂青，議價後以624.3萬元成交，呎價約9,832元，原業主於1997年5月以357.4萬元購入，持貨約26年帳面獲利266.9萬元，或升值約75%。

●中原區國健指，上水及粉嶺區4月暫錄約18宗二手買賣，上水奕翠園6座低層H室，實用面積約1,022方呎，套三房間隔，經議價後連車位以1,123萬元沽出，呎價約10,988元，新買家為區內換樓客。

●中原吳日榮稱，大埔嵐山9座高層H室，實用面積約196方呎，開放式間隔，放盤時開價約339萬元，議價後以325萬元易手，累減14萬元，呎價約16,582元，新買家為長線投資者。

●美聯汪子龍指，大埔天鑽12座高層F室，實用面積約524平方呎，兩房間隔。據悉，原業主換樓放售，早前叫價838萬元，議價後終以759萬元獲外區用家承接，呎價約14,485元，原業主於2019年1月以671萬元購入，持貨約4年帳面獲利約88萬元。

●中原黃達雄稱，大埔廣場新近錄1座高層J室，實用面積約390方呎，兩房間隔，放盤時開價約500萬元，去年12月減至約460萬元，日前議價後以446萬元易手，呎價約11,436元，新買家為上車客。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區4月暫錄約40宗二手買賣，按月跌33.3%，沙田皇御居高層C室，實用面積約473方呎，兩房間隔，放盤時叫價約710萬元，日前議價後以696萬元易手，呎價約14,715元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田夾屋晴碧花園1座高層B室，實用面積約611方呎，套三房間隔，放盤7個月，自由市場原先叫價900萬元，累減60萬元，減幅6.7%，獲買家以840萬元承接，呎價約13,748元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田帝堡城1座中層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望園景，叫價850萬元，放盤5個月，獲買家以778萬元承接，減幅約8.5%，呎價14,223元。

●中原吳嘉權稱，沙田溱岸8號4月暫錄約6宗二手買賣，屋苑1座中層F室，實用面積約507方呎，兩房間隔，開價約1,050萬元，議價後以1,000萬元易手，呎價約19,724元，新買家為用家。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦龍苑4月暫錄約兩宗買賣，屋苑A座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，開價約480萬元，議價後以已補價自由市場價468萬元易手，呎價約11,671元，新買家為用家。

●世紀21物業將軍澳魏仕良表示，將軍澳日出康城LP6第5座高層F室，實用面積約348方呎，一房間隔，去年12月放盤叫價618萬元，租客尚未遷出未能睇樓，議價10萬元，交吉賣608萬元，呎價約17,471元，原業主持貨約4年多帳面僅獲利29.2萬元。

●中原柯勇稱，將軍澳日出康城MALIBU第1B座高層A室，實用面積約804方呎，套三房間隔，另設儲物房，最新以1,538萬元易手，呎價約19,129元，原業主於2018年4月以1,453萬元購入，持貨約5年轉手帳面獲利85萬元。

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