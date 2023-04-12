美股三大股指升幅收窄　港股夜期低水30點

3月份美國消費物價指數(CPI)按年漲幅由前一個月的6%驟降至5%，低過市場預期，兼創2021年5月之後的新低，刺激美股3大指數周三早段做好，惟目前升幅放緩。道指曾升199點，高見33,883點，現升0.49%報33,850點；標指曾升25點，高見4,134點，現升0.46%報4,128點；以科技股為主的納斯達克指數曾升102點，高見12,134點，現升0.35%報12,073點。

港股夜期跌86點，報20,280點，較港股收市低水30點。

細看之下，撇除能源及食品的核心CPI上月按年漲5.6%，漲幅比前一個月大0.1個百分點，反映美國物價上漲壓力依然頑固，反映利率期貨市場的芝加哥商品交易所(CME)FedWatch工具顯示，市場押注美國聯儲局下月加息0.25厘的機會為72.4%。

正在遊日的股神巴菲特繼續表達其對日本商社的鍾情，還呼籲人們不用為美國近日的銀行危機恐慌，就算不排除有更多銀行倒閉，問題不能與2008年的金融海嘯相提並論，設100萬美元賭局打賭不會有任何美國存款者會因為銀行倒閉而蒙受損失，輸了一方把錢捐給慈善機構。

國際金融協會(IIF)行政總裁亞當斯亦稱，近期的銀行業風波並非系統性風險，亦已平靜下來，充其量是削弱很多發達國家的經濟前景而已。

消息則指，注資300億美元打救第一共和銀行(FRB)的大型銀行，擬各為相關潛在損失撥備一億美元。富國銀行分析員梅奧則估計，該行、摩根大通及美國銀行上季存款流失610億美元，過去四季累計「失血」5,210億美元，就算細行存款流進，也無補於事，因為存戶把錢搬入更高的產品。摩通、富國、美銀及花旗股價早段均曾升逾1%。

國際貨幣基金組織(IMF)貨幣及資本市場部總監阿德里安表示，投資者對前景未免信心太滿，股市尤其是美股，估值太高。富國銀行警告，標指未來3至6個月恐跌至3,700點左右，比周二收市低9.95%，指市場現在反映的是聯儲局下月不再加息，實情就如擲銀般難料，更關鍵是經濟環境轉差。