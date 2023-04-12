屯門新盤又狠劈價 減幅介乎4至17%
2023年04月12日 22:35
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發展商去貨決心強烈，屯門青山公路項目第2期繼早前劈價推售後，同系列第1期亦下調價單定價，連同折扣率計，減幅介乎4至17%，減價最多99萬元。
●屯門青山公路大欖段飛揚第1期減價 下周二賣108伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚，繼第2期早前大幅減價推售後，周三(12日)亦修改第1期的價單，將所有早前以價單形式發售而未售出的單位售價下調，連同折扣率計，減幅介乎4至17%，減價最多99萬元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，價單減幅平均約7%，並落實下周二(18日)發售108伙。即將發售的單位包括81伙一房、23伙兩房及4伙三房戶，部分屬連天台特色戶，並將於下周一(17日)下午5時截票。
由價單可見，是次共有147伙的定價下調，減幅由2.9%至14.3%，同時最高折扣率由15%(一、兩房)和17%(三房)，劃一調整至18%。當中，有76%減價單位來自去年6月推售初期所發出的價單。
●大埔白石角University Hill日內上載樓書
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill於周三(12日)公布，將於24小時內上載樓書。新地副董事總經理雷霆表示，樓盤將於下周中開價。他介紹，該盤除了鄰近將會興建的白石角港鐵站之外，亦毗鄰新建的巴士總站，將提供九巴900號線來往樓盤至灣仔，故將來的住戶可謂港九新界、無遠弗屆。
新地代理總經理胡致遠指，University Hill計劃本周率先對傳媒開放一個交樓示範單位。該盤住戶入伙後，每戶可享半價購買巴士月票一張的折扣優惠。
●啟德天瀧樓書曝光
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，樓書於周三(12日)曝光，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目位於尖沙咀H ZENTRE的示範單位及售樓處已經完工，預計短期內開放與公眾參觀，計劃月內以招標形式推售首批大單位。
由樓書所見，7座高座大樓並排而建，分為第1座、2座、3座、5座、6座、7座及8座，而低座大樓則位於第8座前方。全盤的戶型包括一房、三房及四房間隔，實用面積由351方呎至1,942方呎。
●啟德天寰單日沽兩伙特色戶 吸金6,881萬元
建灝地產旗下啟德天寰，周三(12日)以招標形式售出兩伙高座特色戶，單日套現6,881.75萬元。當中，天海匯第3座的地下及1樓複式B室，實用面積1,481方呎，設有四個睡房及家庭廳，連831方呎花園，成交價4,125.15萬元，呎價約27,854元。
另一伙為天海匯第2座39樓C室，實用面積1,054方呎，採三房連儲物室間隔，以2,756.6萬元成交，呎價約26,154元。發展商表示，該盤開售至今已沽出821伙，共套現逾102.3億元，目前僅剩餘1伙標準分層單位待售。
●西南九龍維港滙I四房成交價4,657.5萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周三(12日)以4,657.5萬元售出一伙四房單位，為1座18樓A室，按單位實用面積1,385方呎計，呎價約33,628元。
●將軍澳海茵莊園一房售574萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(12日)沽出一伙一房戶，為1座22樓B1室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價574.5萬元，呎價約19,948元。
●啟德維港1號三房呎價約25,854元
中國海外發展(00688)旗下位於啟德海灣半島、已屆現樓的維港1號近日交投步伐加快，兩日內售出兩伙，吸金逾4,030萬港元。其中，周三(12日)售出2A座8樓B室，實用面積766方呎，三房一套連工人房間隔，成交價1,980.4萬元，呎價25,854元。