屯門新盤又狠劈價　減幅介乎4至17%

發展商去貨決心強烈，屯門青山公路項目第2期繼早前劈價推售後，同系列第1期亦下調價單定價，連同折扣率計，減幅介乎4至17%，減價最多99萬元。

●屯門青山公路大欖段飛揚第1期減價 下周二賣108伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，價單減幅平均約7%，並落實下周二(18日)發售108伙。即將發售的單位包括81伙一房、23伙兩房及4伙三房戶，部分屬連天台特色戶，並將於下周一(17日)下午5時截票。

由價單可見，是次共有147伙的定價下調，減幅由2.9%至14.3%，同時最高折扣率由15%(一、兩房)和17%(三房)，劃一調整至18%。當中，有76%減價單位來自去年6月推售初期所發出的價單。

●大埔白石角University Hill日內上載樓書

新地代理總經理胡致遠指，University Hill計劃本周率先對傳媒開放一個交樓示範單位。該盤住戶入伙後，每戶可享半價購買巴士月票一張的折扣優惠。

●啟德天瀧樓書曝光

由樓書所見，7座高座大樓並排而建，分為第1座、2座、3座、5座、6座、7座及8座，而低座大樓則位於第8座前方。全盤的戶型包括一房、三房及四房間隔，實用面積由351方呎至1,942方呎。

●啟德天寰單日沽兩伙特色戶 吸金6,881萬元

建灝地產旗下啟德天寰，周三(12日)以招標形式售出兩伙高座特色戶，單日套現6,881.75萬元。當中，天海匯第3座的地下及1樓複式B室，實用面積1,481方呎，設有四個睡房及家庭廳，連831方呎花園，成交價4,125.15萬元，呎價約27,854元。

另一伙為天海匯第2座39樓C室，實用面積1,054方呎，採三房連儲物室間隔，以2,756.6萬元成交，呎價約26,154元。發展商表示，該盤開售至今已沽出821伙，共套現逾102.3億元，目前僅剩餘1伙標準分層單位待售。

●西南九龍維港滙I四房成交價4,657.5萬元

●將軍澳海茵莊園一房售574萬元

●啟德維港1號三房呎價約25,854元