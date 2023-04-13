東方日報B1：全球企業破產今年恐飆兩成

新冠疫情過去，隨之而來的是西方當年抗疫大肆「放水」的後遺症。總部位於德國的跨國金融集團安聯發表報告，其預測企業破產趨勢的「全球破產指數」今年勢升逾21%，指數所涵蓋的經濟體當中，一半今年恐錄得企業破產超過疫情爆發前的水平，比率到了明年還會高達60%，主要由西歐和美國「貢獻」。

安聯的「全球破產指數」其實僅覆蓋44個經濟體，但他們去年的本地生產總值(GDP)加起來，已佔全球的85%，編纂方法是搜集和預測這批全球最大經濟體的企業破產宗數，得出各地區乃至全球的破產指數。

該公司指，破產指數早於去年已經逐季上升，原因是俄烏戰爭和內地嚴厲防疫措施擾亂全球供應鏈兼推高生產成本，以及政府抗疫措施逐漸退場。即使破產的企業多是中小企，陸續有證據顯示大企業也受波及，去年末季主要破產個案達88宗，已略高於疫情爆發前，普遍依次來自建築、零售及服務業，這個趨勢今年首季不改。「主要」的定義為本來年收入達5,000萬歐元(約4.29億港元)的公司。

安聯不諱言，就算供應鏈問題經已緩和，不少企業的盈利能力依然堪憂，近日圍繞金融體系穩定的不確定性令企業經營風險升溫，事關融資環境收緊。以法國和德國等個別國家的企業還有一些政府財政支持，靠政府「吊命」的企業還未到「見真章」的日子，尤其是全球經濟增長今年恐減速至只有2.2%，來年也只會略為加速至2.3%，如此疲弱的需求，不足以令破產宗數下降，預計全球破產指數明年還會再上升約4%。

事實上，即使美國迅速出手制止硅谷銀行(SVB)破產的危機蔓延，國際貨幣基金組織(IMF)亦於最新的半年度《全球金融穩定報告》指出，現在宣告金融體系雨過天青是言之尚早，整體而言依然脆弱，勢拖全球經濟增長的後腿。

主要央行的取態似乎都傾向抗擊通脹。聯邦公開市場委員會(FOMC)「鷹王」、明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，聯儲局持續加息，以及上月兩家銀行轟然倒閉有可能把美國經濟推入衰退。這句話昨曾令現貨金價漲0.88%，每安士高見2,021.17美元；現貨銀價曾漲1.44%，每安士高見25.4238美元。

不過，卡什卡利強調，「我們需要推低通脹，若然失敗，就業前景就會變得艱難」。即使債券市場似乎押注美國通脹可以快速回落，讓聯儲局有下台階減息，他卻覺得個人消費開支(PCE)今年底充其量只會回到「3字頭」中間，依然遠高於聯儲局渴望的2%。

這樣做的結果，按照安聯報告所推測，應該包括美國今年企業破產宗數恐大增近五成至兩萬宗。北美及西歐的破產指數今年升幅預計分別為48.64%及20.42%，亞太區只有12.5%，其中內地企業破產宗數預料回升約3%至7,800宗，主要是建造業依然疲弱。安聯關於內地破產狀況只有寥廖數語，可是談及甚麼企業最高危時，其中一項就有「最受全球經濟放緩影響，尤其是從中國經濟重啟得益最少者」。