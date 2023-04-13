瑞銀：美國零售業未來5年或減5萬間實體店

外媒報道，瑞銀指，因為宏觀經濟狀況收緊及網絡購物需求持續增長，美國實體零售店於後疫情短暫復甦或已結束。

瑞銀料，購物者雖在2021年重返實體店，當年美國開設約1.1萬家新店。惟好景不長，過去一年美國零售商關閉2,000多家門店；受打擊的有Bed Bath & Beyond(BBBY-US)、Foot Locker(FT-US)和百思買(BBY-US)等型連鎖店，亦有小型零售店。

瑞銀分析師Michael Lasser料，到2027年底，美國零售商或關閉逾5萬家門店。

他補充，小型零售商受經濟放緩影響。在過去10年中，有4萬多家員工少於20人的門店倒閉。另一邊廂，擁有逾500名員工的大型連鎖店則於同期增加17,000家。

尤其是最迎通脹更是小企業心頭大患，隨營運成本增加及獲利率委縮，該批企業一直艱難維持營運。

Lasser估計，到2027年，電子商務的滲透率或由目前20%上升至26%。電商滲透率是指過去一年在網上購物的消費者比率。

Lasser指，不同細項產業關閉門市的情況會有很大不同。他料，服裝、消費電子產品及家居用品的零售商將關閉大部分門店。未來5年，銷售服裝和床上用品等「軟性」商品企業將關閉約1.4萬家門市。

與此同時，他料汽車零件、家居服裝、日用品及雜貨店將「最不受」關門的影響。