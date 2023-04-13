【東方日報產評】加息難不加更難　美經濟繼續自殘

美國通脹數據出爐，不過無論表現如何，聯儲局一樣是巧婦難為無米炊。畢竟美國經濟衰退之勢已成，幾乎沒有再落重藥遏通脹的條件，但從市場供需角度看，一旦停止加息甚至減息，通脹反撲只怕令經濟更傷，且美元資產價格受壓，影響美國舉債能力，更是後患無窮。

正當3月初聯儲局主席鮑威爾仍在放鷹，萬料不到美國突然出現銀行業危機。為了穩定市場信心，聯儲局官員紛紛改口放鴿，市場也押注聯儲局5月加息四分一厘後，7月會停止加息周期，甚至提早減息以刺激疲弱的經濟。

正正由於這意料之外的發展，美國擬藉抗通脹持續加息，維持美元強勢，繼續放任發債度日，再藉引爆海外尤其新興市場資產後，慢慢收購海外廉價資產翻身，重施收割全球的故技，顯然已出現變數。過去3年全球疫情，即使是最壞時刻，新興市場基本上也能安渡難關，沒有因強美元而出現崩盤或集體爆發金融危機的情況。惟強美元抽走全球美元流動性，令天量美元回流美國，如今資金在外部卻沒有好去處，只得留在美國，通脹難平，但若繼續加息，經濟爆煲也在倒數！

更令人擔心的是，過去兩季美企大規模裁員，企業大幅削減資本開支，需求下降的同時，供應減少的速度可能更快，經濟增長放緩甚至負增長，但同一時間通脹難下，意味滯脹叩門。難怪沒有利息回報的黃金，近日節節上升，突破每安士2,000美元關，反映市場正為一場由美國經濟衰退引發的金融危機做風險管理準備。

經濟爛局當前，美國仍與中國「脫鈎」，是不折不扣的自殘行為。重建產業供應鏈，加劇美國財政危機，而失卻中國這沒有替代的大客訂單，更加速企業盈利惡化。如是者，這些年美國上市企業以現金儲備回購股份支撐股價，打腫臉充胖子的玩意終歸要斷纜，聯儲局落得「加息死，唔加息又死」的兩難局面。

當美元資產愈來愈變得風險與回報不成正比，而銀行業倒閉潮，商業房地產市場接連響警，正促使資金加大非美元資產配置，變相加速全球去美元化進程。在美國政府呼籲美資支持振興本地產業之際，美國股神巴菲特投資旗艦選擇加大海外投資，包括重金押注日本等亞洲市場之舉，顯然也事必有因。

說到底，世界霸主的經濟落得如斯地步，全是美國政客讓美國人搬石砸腳的後果。美國經濟結構缺乏改革，財政與貨幣政策長期失誤，禍根早種；若上半年中美關係無法改善，甚至繼續走下坡，美國要擺脫滯脹危機，只怕難現曙光，除非發動全球實戰，否則美元強勢也將難保，美國的舉債能力將面臨衝擊。

從中東及歐洲大國近期的外交舉動可見，國際上爭取擺脫美國禍水的意願變得愈來愈強烈，美國無所不用其極去圍堵中國，最終只怕落得孤立自己。始終世界權力，離不開「利益」二字，美國國策要搞「獨贏」，與全球利益背道而馳，正是頭頭碰着黑，招致衰落敗局的底因，與人無尤？